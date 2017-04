Statsadvokaten i Paris sier gjerningsmannen er identifisert, men at det ennå er uklart om han hadde medhjelpere.

IS sitt propaganda-nettsted Amaq: – Paris-angrepet ble utført av en IS-kriger

Franske presidentkandidater tar pause i valgkampen

President Hollande: – Angrepet var terror-relatert

Offisielle kilder i Frankrike sier at den drepte angriperen har vært i politiets søkelys i forbindelse med ekstremisme

Angriperen skal ha brukt «krigsvåpen», melder franske myndigheter

En talsmann for innenriksdepartementet sier at alt tyder på at det bare var en gjerningsperson.

Ifølge nettavisen til Le Parisien ble gjerningsmannen i 2003 dømt for tre drapsforsøk, blant annet på to politimenn. I 2005 ble straffen redusert fra 20 til 5 år.

En politimann drept, to alvorlig skadd

Politiet opplyser at den antatte gjerningspersonen drepte en politibetjent og såret to andre, før han selv ble skutt og drept.

Tre politimenn ble skutt i angrepet, en av dem er bekreftet død. NRK fikk tidligere i kveld meldinger om at to politimenn var døde, men franske myndigheter gikk senere på kvelden ut med informasjon om at kun én er død.

Den drepte angriperen skal ha vært en person som er kjent for sikkerhetspolitiet for å ha «ekstreme holdninger».

– Brukte automatvåpen

Innenriksdepartementets talsmann, Pierre Henry Brandet, sier at en mann gikk ut av en bil, før han så åpnet ild med et automatvåpen mot en parkert politibil, skriver Le Figaro.

Brandet sier angrepet virket målrettet mot politiet. Han opplyser videre at politiet raskt sikret området.

AVSTENGT OMRÅDE: Hele paradegaten, Champs-Élysées, er avstengt og kontrolleres av væpnet politi. Foto: Kamil Zihnioglu / AP

Hele kvartalet er avstengt

NRKs utenriksjournalist Marit Kolberg og Europa-korrespondent Philip Alan Lote er i Paris for å dekke valget. De kom til Champs-Élysées i kort tid etter at skuddene falt. Hele kvartalet var stengt av, og Kolberg fortalte om helikopter som hang i luften over journalistene samlet seg ved politisperringene.

– Politifolk med hjelmer og gule vester dirigerer trafikken bort. På veien hit så vi at de ryddet inn bord fra fortausrestaurantene, og publikum blir geleidet bort fra området, sa Marit Kolberg på telefon.

Hendelsen fant sted mellom T-banestoppene Franklin-Roosevelt og Georges V, skriver Le Parisien.

Talskvinne for politiet, Johanna Primevert, sier til nyhetsbyrået Ap at gjerningsmannen gikk til angrep på politimennene som holdt vakt ved T-banestasjonen Franklin Roosevelt.

Flere kilder i politiet sa kort tid etter skytingen at det kunne ha vært et forsøk på et væpnet ran, men dette virker nå svært lite sannsynlig.

– Politiet søker nå gjennom bilen som ble brukt av angrepsmennene, sier Philip Alan Lote.

Et øyevitne forteller at han var i ferd med å parkere bilen da han hørte et skudd

– Jeg ble livredd og er fortsatt skjelven. Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, sier han til NRK.

ØYEVITNE: Ogur var i nærheten av skyteepisoden på Champs-Élysées i Paris.

– Unngå Champs-Élysées

Fransk politi skriver på Twitter:

– Unngå Champs-Élysées og følg instruksjonene fra politistyrkene.

Angrepet på politimennene kommer tre dager før presidentvalget i Frankrike og angrepet skjedde imens de franske kandidatene holdt sine siste valgkamptaler på TV.

Skyting på Champs-Élysées: En politimann er skutt og drept. Foto: Christian Hartmann / Reuters

Presidentvalget

Frankrikes president François Hollande har innkalt til krisemøte etter at to politibetjenter ble skutt og drept på Champs-Élysées i Paris. Antiterroravdelingen av den franske påtalemyndigheten opplyser at de har innledet en etterforskning av hendelsen.

Flere av presidentkandidatene har uttrykt sin medfølelse på Twitter sent torsdag kveld.

– Vi hyller sikkerhetsstyrkene som gir sine liv for å forsvare våre, skriver Den konservative presidentkandidaten François Fillon på Twitter.

Det franske sosialistpartiets presidentkandidat Benôit Hamon gir sin fulle støtte til politiet i kampen mot terror.

– Mine tanker går til den drepte politimannen, og til hans sårede kollegaer. Full støtte til politiet i kampen mot terror, skriver Hamon på Twitter.

Utsetter valgkampen

To av de tre mest populære kandidatene før søndagens presidentvalg i Frankrike, Le Pen og Fillon, melder at de tar en pause i valgkampen.

Brende: – Mine tanker er med Frankrike

Utenriksminister Børge Brende (H) uttrykker sin medfølelse med det franske folk og familiene til de drepte politimennene etter angrepet i Paris torsdag.

– Mine tanker og kondolanser til Frankrike i kveld etter de forferdelige angrepene, våre tanker er med familiene til de drepte politimennene, skriver Brende på Twitter.

IS hevder å stå bak angrepet

IS' propagandanettsted Amaq hevder Paris-angrepet ble utført av en IS-kriger.

–Gjerningsmannen bak angrepet på Champs-Élysées i sentrum av Paris er en belgier som er IS-kriger, skriver Amaq.

Dette er verken bekreftet eller avkreftet fra offisielt hold at hendelsen var en terrorhandling.

Kan ha vært alene

Flere medier har meldt om minst to angripere, men nyhetsbyrået Ap melder at franske myndigheter mener det dreier seg om én væpnet angriper.

Den antatte gjerningsmannen bak skyteepisoden i Paris var kjent av sikkerhetspolitiet fra en tidligere terroretterforskning, ifølge anonyme kilder i politiet.

En politikilde opplyser at en politiaksjon er underveis i Seine-et-Marne i utkanten av Paris. Det skal være hjemmet til den antatte gjerningsmannen som nå undersøkes av politiet.

En talsmann for innenriksdepartementet har tidligere torsdag opplyst at gjerningsmannens identitet så langt ikke er bekreftet.