– Twitter har blitt sjefredaktør for The New York Times

USAs kanskje mest kjente avis The New York Times er rammet av interne konflikter og kritikk utenfra.

Skribenten Bari Weiss kaller det som skjer en «borgerkrig» mellom «hovedsakelig unge venstreradikale (wokes) og hovedsakelig 40+ liberale».

For noen dager siden sa hun opp stillingen sin i avisens debatt-avdeling. I et krast avskjedsbrev til storavisens utgiver A. G. Sulzberger begrunner hun oppsigelsen.

Ansatt for å øke mangfoldet i avisen

Etter at Trump ble valgt som president i 2016, fikk The New York Times kritikk for ikke å ha avspeilet alle slags politiske strømninger i det amerikanske folket.

Bari Weiss ble ansatt for å øke mangfoldet i The New York Times. Nå sier hun opp etter å ha blitt mobbet av kolleger med annet ideologisk ståsted. Foto: Alberto E. Tamargo / SipaUSA

Etter valget ønsket ledelsen å rette opp dette. Man ville ha skribenter med større variasjon i politiske holdninger. Tidligere debattredaktør James Bennet ansatte Weiss i 2017.

Hans visjon var at avisen skulle vise «mange sjatteringer av konservatisme og mange sjatteringer av liberalisme». Weiss kaller seg selv en sentrist. En som huser både konservative og liberale holdninger.

«Twitter har tatt over redaktørrollen»

Denne visjonen klarte ikke avisen å oppfylle, mener Weiss. I avskjedsbrevet skriver hun at man ennå ikke har lært leksen: At et demokratisk samfunn er avhengig av fri utveksling av idéer. Også de man selv ikke er enige i.

– Twitter står ikke i redaktøroversikten (kolofonen) til The New York Times. Men Twitter har blitt avisens sjefredaktør, skriver hun.

Sluttet etter mobbing fra kolleger

Weiss mener at avisens redaksjonelle ledelse gir etter for det hun kaller politisk korrekte holdninger på venstresiden. Dette er holdninger som blir formidlet og forsterket på sosiale medier som Twitter. Både her og i avisens interne kommunikasjonsplattform Slack, skal Weiss ha blitt mobbet av kolleger.

– De kalte meg nazist og rasist og la ved emojier med en øks ved siden av innlegg som kritiserte meg, skriver hun i brevet. Her tar hun også oppgjør med en aviskultur hvor ingen i ledelsen tar avstand fra slik offentlig uthenging av en kollega.

«Send inn soldatene»

The New York Times har nylig hatt en annen, liknende kontrovers om hva det skal være tillatt å ytre i avisens spalter. I debatt-seksjonen trykket man et innlegg fra senator Tom Collon, som er republikaner.

Senator Tom Cotton (R) skapte bruduljer da han skrev at militæret måte settes inn mot vandaler og plyndrere. Et flertall i folket – også blant Demokratene, var enige med ham. Foto: Andrew Harnik / Andrew Harnik

Overskriften var «Send inn soldatene», og Cotton argumenterte for at USAs militære styrker skulle settes inn mot vandalismen og plyndringen som fulgte i kjølvannet av de mange demonstrasjonene mot rasisme i politiet.

En meningsmåling viser at et flertall i folket – også blant Demokratene – var enige med ham.

Men flere hundre ansatte i avisen underttegnet et protestbrev mot publiseringen. Mange hevdet at debattinnlegget satte svarte liv i fare.

Debattredaktør tvunget ut av jobben

Først forsvarte redaksjonen publiseringen. Men etter et døgn ga ledelsen etter for presset fra de ansatte. Nå het det at publiseringen var et feilgrep. Og at innlegget aldri skulle vært akseptert.

Debattredaktør James Bennet var ansett som en stigende stjerne i The New York Times. I stedet måtte han forlate stillingen sin etter publiseringen av et omstridt debattinnlegg. Foto: Larry Neumeister / Larry Neumeister

Resultatet av det interne opprøret ble at debattredaktør James Bennet måtte slutte i jobben. Bennet var inntil da regnet som en av de store stjernene i The New York Times redaktørkorps. Og muligens også arvtaker til jobben som sjefredaktør.

Opprop mot sensur av fritt ordskifte

Mange av USAs liberale intellektuelle har lenge klaget over en innsnevring av ytringsfriheten og debattkulturen. Både i amerikanske liberale aviser og ved landets universiteter.

Også svært venstreorienterte professorer har blitt skjelt ut for å være nazister og fascister.

Mange forfattere og universitetsansatte er svært bekymret for utviklingen. Nylig gikk de sammen om et opprop for å verne om den frie debatten. Blant de som skrev under, var den kjente venstreorienterte intellektuelle Noam Chomsky, feministen Gloria Steinem og forfatterne Margaret Atwood, Salman Rushdie og J.K. Rowling.

«Ikke skyld på Trump»

Selv om president Donald Trump regelmessig kaller pressen for «folkets fiende» og «falske nyheter» er det sjelden at hans syn på mediene har fått noen sensurerende virkning. Snarere tvert om, det anses gjerne som et hederstegn for amerikanske journalister i liberale medier å bringe avslørende nyheter om presidenten.

– Kan noen nevne en eneste journalist som har blitt straffet for å si noe negativt om presidenten de siste fire årene? skriver konservative Gerard Baker i et debattinlegg i The Wall Street Journal, hvor han tidligere var redaktør

– Når avisredaktører blir tvunget til å slutte og akademikere mister jobbene sine på universitetet er det ikke Trump som har kneblet dem, fortsetter han og konkluderer:

– Den virkelige trusselen mot vår frihet er et klima av ideologisk intoleranse i nasjonens kulturelle institusjoner som kveler alle forsøk på åpen meningsutveklsing.