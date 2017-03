– Trump utsetter Storbritannia-besøk

President Donald Trump skal ha bedt om at det planlagte besøket til Storbritannia utsettes i håp om at motstanden mot besøket "vil roe seg", melder The Sun.

Trump skulle etter planen komme på statsbesøk til Storbritannia i juni. Men ifølge tabloidavisen The Sun vurderes det nå å utsette besøket til oktober.

Bakgrunnen er den massive protesten både i folkeopinionen og blant mange parlamentarikere.

En anonym regjeringskilde sier til avisen at «Trump fortsatt ønsker å komme på statsbesøk, men at han vil vente til ting har roet seg litt».

– Spekulasjoner

En talsmann for statsminister Theresa May kaller opplysningene for "rene spekulasjoner".

May inviterte Trump til London da hun som første utenlandske regjeringssjef møtte ham i Det hvite hus i januar.

Besøket blir et formelt statsbesøk, noe som blant annet innebærer at Trump får møte dronning Elizabeth.

Over 1,8 millioner briter har undertegnet et opprop mot at Trump får komme, blant annet med begrunnelsen at det vil bli for pinlig for dronningen å møte ham.