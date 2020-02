– Trump kommer til å kaste så mye møkk på Biden at han til slutt vil stinke

Det er mye høy i Iowa. Rundballene ligger spredt rundt i det mykt bakkete landskapet, klare til å bli fôr for kveget som rusler rundt på den snødekte marka. Hittil har vinteren vært mild for bønder og kyr. Men det er kun meteorologisk.

Økonomisk har den vært beinhard, som de foregående i denne presidentperioden. Handelskrigen med Kina har rammet bøndene i Midtvesten som et stormvær.

Bonden James Hardee sier til NRK at Trumps landbrukspolitikk har vært helt forferdelig:

– Vi har måttet holde fast på buksene våre så de ikke stikker av med dem også. De siste tre årene har vært tøffe. Nå er jeg klar for et skifte.

Det slitne huset på prærien

Våningshuset på gården til James Hardee er bygget i 1914, og trenger sårt til oppussing. Under Obamas presidentperiode var det gode tider for landbruket, og James klarte å få bygget om nordveggen og deler av taket. Etter at Trump ble president har det vært harde tider for bøndene, så renoveringen stoppet opp Foto: Lars Os / NRK

James er fjerde generasjon bonde på Hardee-gården i New Market, sørvest i Iowa. Våningshuset ble bygget i 1914 og ser svært slitent ut.

Under Obamas presidentperiode var det gode tider i landbruket. Da fikk han renovert nordsiden med nytt panel og nytt tak. Så ble Trump president:

– Marginene var for knappe. Når vi ikke tjente penger kunne vi ikke fortsette renoveringen, sier James.

Han vil ikke ta opp lån. Da frykter han at hele gården kan bli overtatt av banken dersom tidene blir enda verre enn nå. Det tror han kan skje Trump får fortsette.

Imponert over Pete Buttigieg

James Hardee er kanskje mer interessert i politikk enn gjennomsnittet av bøndene i delstaten.

– Jeg var med foreldrene mine på velgerforsamlinger (caucus) fra jeg var liten. Så det er en selvfølge for meg å delta nå på mandag.

Pete Buttigieg på valgmøte i Iowa for to dager siden. – Buttigieg har imponert med sin rolige og saklige opptreden. Det trenger vi etter det kaoset vi har nå, sier James Hardee. Foto: Matt Rourke / Matt Rourke

– Hvem har du tenkt å støtte der?

– Jeg liker Pete Buttigieg, sier James. Med en litt rar uttale av navnet til den tidligere ordføreren fra byen South Bend i Indiana. «Mayor Pete» pleier kandidaten å kalle seg, vel vitende om at det er få amerikanere som klarer å uttale etternavnet hans, som opprinnelig kommer fra Malta i Middelhavet.

– Buttigieg har imponert med sin rolige og saklige opptreden. Og sin fornuftige tilnærming til hvordan man skal styre. Det trenger vi etter kaoset vi har nå.

– Sanders er litt gæren.

Den siste tiden har den radikale, selverklærte demokratiske sosialisten Bernie Sanders ledet på meningsmålingene i Iowa. Men han er ikke bonden Hardee sin mann:

Bernie Sanders leder på meningsmålingene i Iowa. Men James Hardee mener at han ikke er en ekte Demokrat. Foto: JOE RAEDLE / AFP

– Bernie er litt gæren. Han vil gjerne ha pengene fra det Demokratiske partiet. Men han passer ikke inn i partiets politikk.

Sanders er registrert som uavhengig, men har likevel lansert seg som presidentkandidat for Demokratene.

– Jeg liker også senator Amy Klobuchar fra Minnesota. Elizabeth Warren er ok, men av og til litt vel dramatisk for meg.

Tror det blir vanskelig for Joe Biden

Joe Biden var visepresident under Barack Obama. Så langt leder han på de nasjonale meningsmålingene – men ikke i Iowa. Biden framstiller seg selv som den eneste kandidaten som kan klare å slå Donald Trump ved presidentvalget. James Hardee er ikke enig:

– Jo Biden er for gammel. Å være president er svært stressende. Det er en jobb for en ung, frisk mann.

Joe Biden leder på de nasjonale meningsmålingene, men ikke i Iowa. James Hardee tror ikke han vil ha en sjanse mot Donald Trump. Foto: Marcio Jose Sanchez / Marcio Jose Sanchez

James tror også Biden bærer med seg mye uheldig bagasje fra Ukraina-saken, der Trump beskylder både ham og sønnen Hunter Biden for å være korrupte.

– Dette vil Trump utnytte. Presidenten kommer til å kaste så mye møkk på Biden at han til slutt vil stinke. Slik at mange vil tro at det virkelig er noen uhumskheter med Biden.

Ingen støtte blant de andre bøndene

James Hardee og de andre bøndene samler seg ofte til en kaffeprat på nærbutikken i New Market – et bitte lite tettsted med 425 innbyggere. Der er det ikke mange andre som vil støtte en Demokratisk presidentkandidat.

James Hardee og de andre bøndene i området samles ofte til en kaffeprat på butikken i New Market. Alle de andre støtter Trump, bare James er Demokrat. Foto: Lars Os / NRK

Stan Mattes har ingenting positivt å si om noen av de Demokratiske kandidatene som stiller opp i Iowa:

– Ikke en eneste av dem, ha ha.

Når vi nevner Joe Biden og Bernie Sanders er svaret bare rungende, rå latter. Her i butikkens kafé sitter bare Trump-tilhengere, foruten Demokraten James Hardee.

Støtter Trumps familie-verdier

Joe McNees forklarer hvorfor han er Republikaner og Trump-tilhenger:

– Jeg var opprinnelig Demokrat. Men så forlot partiet det jeg mener er kristne familieverdier. Derfor forlot jeg partiet og gikk over til Republikanerne.

Noen av bøndene støtter Trump fordi han har så gode familie-verdier. Da blir James oppgitt: -Trump har ingen familie-verdier! Her er han sammen med sin 15 måneder gamle sønn på butikken i New Market Foto: Lars Os / NRK

Vi spør Joe om han synes Trump har gode familie-verdier. Men før han rekker å svare bryter James inn:

– Trump har jo ingen familie-verdier. Han er skilt fire ganger, og …

– Men han er mot abort, avbryter Joe, og fortsetter:

– Min kristne tro forteller meg at det skal være en mann og en kvinne sammen. Ikke en mann og en mann eller en kvinne og en kvinne. Hvis et par ikke kan reprodusere seg uten hjelp fra kunstig inseminasjon, så er det imot hva min skaper sier til meg.

Pete Buttigieg er homofil og gift med en mann.

– Så en kandidat som Pete kan ikke du støtte, spør vi Joe.

– Absolutt ikke. Ikke under noen omstendigheter.

Klarer å være venner – selv om de er uenige

Den politiske diskusjonen går høyt i nærbutikken, men bøndene klarer likevel å være venner:

– Vi slåss jo ikke, akkurat. Det er ikke slik at vi angriper våre motstandere med stokker og balltrær, sier Chris Davies og ler.

– Så du føler deg fortsatt trygg sammen med disse karene, spør vi James.

– Jada. Vi har våre uenigheter. Men vi kan fortsatt snakke sammen.

Et godt tegn for et USA som i stor grad er preget av sterk splittelse og svært harde ord i det politiske ordskiftet. Og det er liten grunn til å tro at det blir bedre før valgkampen om ny president er avgjort i november.