Få bøker har fått så mye forhåndsomtale som nettopp boken om Trumps første tid som president. Allerede lekket innhold tegner et svært lite flatterende bilde av verdens mektigste mann. Trump selv har sagt at boken for det meste inneholder løgn.

Les også: Fem avsnitt som vekkjer oppsikt

– Alt handler om ham

Nå i ettermiddag norsk tid gjorde forfatteren Michael Wolff sitt aller første intervju om boken. En bok som Trump-administrasjonen har gjort hva den kan for å stanse, men som fra i dag av er i salg. I intervjuet med TV-kanalen NBCs frokost-show «Today» sa Wolff at mange i presidentens egen stabomtaler ham enten som en idiot, eller et barn.

– Det de mener med det, er hans behov for umiddelbar tilfredsstillelse. Alt handler om ham. Denne mannen leser ikke, han hører ikke. Han er som en ball i et flipper-spill, fyker fra side til side, sier Wolff.

Tidlige lekkasjer fra boken forteller blant annet hvordan Donald Trump først ble sjokkert da han innså at han var i ferd med å finne den amerikanske presidentvalgkampen.

Den kontroversielle boken har blitt omtalt som en bok "full av løgn" av president Trump, men forfatteren forsvarer hvert ord. Foto: HANDOUT / AFP

Avviser Trumps versjon

Michael Wolff hevder han har utført omlag 200 intervjuer med Trump selv, og folkene rundt ham. Presidenten selv har avvist dette, og har også hevdet at Wolff ikke engang fikk adgang til Det Hvite Hus.

– Hva gjorde jeg der hvis han ikke ville ha meg der? Jeg snakket definitivt med presidenten. det var definitivt ikke bakgrunnssamtaler, sa Wolff i intervjuet med NBC.

Han la også til at han sto ved alt som står i boken, og tilbakeviser Donald Trumps utsagn på Twitter der han kaller påstandene i boken falske.

Les også: Fulgte Trump i 18 måneder: – Virket forvirret over situasjonen han var i

Boken ble utgitt fire dager tidligere enn planlagt etter at Trumps folk forsøkte å stanse utgivelsen. I intervjuet fleipet Wolff og spurte hvor han skulle sende konfekteske som takk for publisiteten.

USAs presdient omtales som "et barn" av sine nærmeste rådgivere i følge forfatteren av boken. Foto: Carolyn Kaster / AP

Allerede før bokhandlene åpnet, rapporterte flere medier om køer av folk som ønsket å kjøpe den.

– Jeg tror så mange mennesker er interessert fordi omtalen nærmest eksploderte. Alle har hørt om den, sa en mann som kjøpte boken til Sky News.

Raskt utsolgt

Til tross for temperaturer ned mot minus 12 grader, strevde folk i tjukke klær seg fram til en av de få bokhandlerne i byen for å forsøke å få tak i boken. Kramerbooks and Afterwords er en av de få bokhandlerne som selger bøker over disk i hovedstaden.

Boken ble utsolgt på minutter i en av Washington D. C.s få tradisjonelle bokhandlere. Foto: Anders Magnus / NRK

Men alle ble skuffet, inkludert NRKs USA korrespondent Anders Magnus, for boken var utsolgt allerede få minutter etter midnatt.

Mesteparten av boksalget har flyttet seg til internett-bokhandler, hvor Amazon er den største. Allerede før boken var tilgjengelig for publikum hadde netthandelselskapet Amazon fått rekordmange bestillinger.

Hevder å ha hatt nær tilgang

Forfatteren og presidenten har to fullstendig motstridende historier om kontakten dem i mellom. Ikke bare hevder Michael Wolff at de to snakket sammen, men også å ha hatt nærmest ubegrenset tilgang til staben rundt Donald Trump.

– Jeg hadde samtaler med folk som snakket med presidenten på den daglig basis, noen ganger fra minutt til minutt.

I boken skriver blant annet Wolff at presidentens nærmeste øknomirådgiver Gary Cohn omtalte Trump som svært dum, og at alle hans nærmeste stilte spørsmål ved hvorvidt han var skikket til å inneha presidentvervet.