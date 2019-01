– Theresa May er ikke akkurat «jernkvinnen»

– Hun er jo ikke akkurat som den gamle gode jernkvinnen Margaret Thatcher. For hun var litt av ei dame, sier torghandler Leslie Hill og referer til kvinnen som styrte Storbritannia med bestemt hånd fra 1979 til 1990.

Hill selger frukt av alle slag på markedet på Ridley Road Market i Hackney, og hans økonomiske framtid bestemmes i stor grad av hva som skjer med EU-saken.

Statsminister Theresa May kommer ikke til å få gjennomslag for brexitavtalen sin, og akkurat nå er det få eller ingen som vet hva som vil skje med EU-saken.

Statsminister Theresa May forsøker å overbevise Underhuset om å stemme for utmeldingsavtalen med EU, men alt tyder på at hun vil mislykkes. Foto: Mark Duffy / AP

Her i torggata i Hackney frykter de aller mest at Storbritannia går ut av EU 29. mars uten noen avtale i det hele tatt. Det vil i så fall bety økte tollsatser på varer fra utlandet. Hill er ikke like imponert over britenes andre kvinnelige statsminister i historien, Theresa May.

– Alt blir dyrere, og til slutt vil vi måtte ta like mye betalt for varene som supermarkene, sier han.

Ja-bydel

I Hackney er flesteparten for EU. Bare to andre steder i Storbritannia hadde en større andel ja til EU-stemmer under folkeavstemningen i 2016. Hele 78 prosent stemte ja.

Hackney er et gammelt arbeiderstrøk, som også er preget av stor innflytting av folk med afro-karibisk bakgrunn. En ny trend er de mange østeuropeiske EU-borgerne. 15 prosent av befolkningen i Hackney kommer fra andre EU-land.

Ikke alle torghandlere er imot brexit. Debbie Roberts sier hun ser gode muligheter ved brexit, og at det nok ikke er slik at EU ikke vil slutte å handle med britene etter utmeldingen. Foto: Johan E. Bull / NRK

Men torghandler Debbie Roberts er ikke enig med sin kollega Leslie Hill. Hun tror ikke på noen nedtur dersom britene forlater EU uten noen avtale.

– Landene i Europa kommer ikke plutselig til å si til Storbritannia at de ikke vil handle med oss fordi vi ikke er med i EU lengre. De kommer ikke til å kutte av seg halen på den måten, sier Roberts.

Vil tvinge fram en plan B

Det er mye usikkerhet rundt hva som vil skje med Storbritannias EU-exit. Ingen vet helt sikkert, og det pågår en febrilsk dragkamp om landets framtid i parlamentet.

Mays regjering, hvis den overlever, kan bli tvunget til å gå inn for alt fra en ny folkeavstemning om EU til å gå ut av EU uten noen avtale i det hele tatt.

Torghandler Hemin Hamed frykter kaos dersom britene går ut av EU uten noen avtale. Hamed tror på en ny folkeavstemning for å løse den fastlåste situasjonen i Underhuset. Foto: Johan E. Bull / NRK

Torghandler Hemin Hamed importerer krydder fra mange ulike land. Han sier han vil bli hardt rammet dersom ikke britene får til en avtale. Hamed er en av de stadig flere britene som går inn for en ny folkeavstemning.

– Mange stemte uten at de visste hva det dreide seg om, sier Hamed.

Men Debbie Roberts mener det vil være en hån mot demokratiet.

– Hvis fotballaget du heier på taper finalen, så kan du ikke bare be om en omkamp. Folk har sagt sitt, og det er det.