– Terrorgruppene i Sahel er ustoppelige, vesten har gitt opp å bekjempe dem

Etinneousseina Samuel foran kirken i Niamey i Niger. Foto: Christine Præsttun / NRK

– Det var et sjokk. Mitt hjerte gråt. Vi mistet alt mot og visste ikke hva vi skulle gjøre.

Det sier Etinneousseina Samuel som står utenfor den nedbrente kirken i Nigers hovedstad, med et grønt klede i håret. Det er søndag og hun har pyntet seg for gudstjenesten.

Tøystykker som vegger: Gudstjenesten holdes i et provisorisk lokale. Foto: Christine Præsttun / NRK

Hun minnes den skjebnesvangre dagen for to år siden da over 70 kirker brant til grunnen i Niger. Hundrevis av sinte muslimske menn satte fyr på kirker, skoler og kristne hjem. 10 mennesker mistet livet, flere hundre flyktet.

Denne søndagen holdes gudstjenesten i et provisorisk bygg med tøystykker som vegger. Det legger ingen demper på stemningen. Dansen og sangen kommer fra hjertet.

Fra Urix: Bøås om hvem som stod bak kirkebrannene.

Kan være en reaksjon på støtte til ofrene for Paris-terror

Dette bildet av den utbrente kirken er tatt 17. januar 2015. Foto: BOUREIMA HAMA / Afp

En uke før kirkebrannene angrep terrorister satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris. Magasinet hadde flere ganger har karikert profeten Muhammed.

Nigers president dro til Paris for å vise sin sympati. Det førte til store demonstrasjoner i den tidligere franske kolonien.

Isaac Adeyani var alene på vakt 17. januar 2014, den dagen landets eldste kirke ble satt i brann.

– De kom mange sammen og hadde store kniver. Jeg stod der og så det. De kom inn og tok alt før de startet brannen.

Det er uklart hvem som stod bak ødeleggelsene. Det uroer biskop Joel Kamate:

– Hvem står bak? Vi har behov for et klart svar fra våre myndigheter for å få vite hvem som ga ordre om å ødelegge våre kirker. Vi krever et svar.

Dette er terrorfaren i Sahel.

– Vesten har gitt opp å bekjempe jihadistene

Jeremy Keenan har skrevet flere bøker om USAs hemmelige krig mot terror i Sahel. Foto: Faksimile

Professor Jeremy Keenan ved Queen Mary Universitetet i London er en av verdens ledende eksperter på islamistisk terror i Sahel. Han sier det ofte kan være vanskelig å vite hvilke krefter som står bak den religiøse volden.

Men når vestlige land som Frankrike påstår at islamistene er på defensiven i Sahel, så lyver de. Trenden er det motsatte, at islamistgruppene vokser og sprer seg til flere land. Et unntak er Boko Haram, der flere krigere har overgitt seg til myndighetene den siste tiden.

Men de hellige krigerne er kommet for å bli forteller Keenan til NRK.

– Vesten har innsett at de ikke vil klare å bekjempe terroristene, de er ustoppelige, så strategien er nå å demme opp så godt en kan.

Et fristed for IS

Keenan ser en tydelig trend for at Sahel er i ferd med å bli et fristed for IS-krigere som har flyktet fra tapte slag i Libya, Syria og Irak.

– Dette er et stort landområde med liten økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for vesten. Så du kan la disse jihadistene holde på her, samtidig som du holder dem litt i ørene med fredsbevarende styrker, forteller Keenan.

– Tviler på at Trump vet hvor Sahel er

USA har opprettet en stor dronebase i Agadez i Niger. 500 amerikanske soldater skal være stasjonert der. Likevel tror ikke Keenan at Donald Trump vil bruke mye energi på å bekjempe terror i Sahel.

– Jeg tviler i grunnen på om Donald Trump vet hvor Sahel er, forteller Keenan.

USAs påtroppende utenriksminister kjenner Sahel godt fra sin tid i Exxon. Men regionen er lite attraktiv for oljelselskapene. Foto: MIKE STONE / Reuters

Men den påtroppende utenriksministeren Rex Tillerson kjenner regionen godt fra sin tid i oljeselskapet Exxon.

Problemet er at det finnes ikke attraktive naturressurser i Sahel, forteller Keenan. Det er for lite olje og ingen mineraler av særlig verdi. Ja, der finnes uran, men det er det overproduksjon på.

Så Tillerson vil nok heller ikke overanstrenge seg for å bekjempe terrorfaren i Sahel, mener Keenan. Men han legger vekt på at Obama også var ganske fraværende.

Dette er dårlig nytt for sivilbefolkningen i Sahel, som nok må leve med terrortrusselen fra islamistgruppene i mange år fremover.

– Vi kan bare håpe at min analyse er feil, sier Keenan til NRK.

Kirkebrannene i Niger

Helten i Niger

Kristne skoler ble også angrepet og satt fyr på den dagen for to år siden i Niger. Pastor Willy Muyabwa viser NRK et av klasserommene som nå er delvis gjenoppbygd. Han peker på tavlen:

– På denne tavlen skrev de sitt bisarre budskap. De skrev «det er bare en Gud og Muhammed er hans profet». Det var virkelig en forferdelig dag, sier pastoren.

Men en mann forsøkte å gjøre motstand. Muyabwa forteller at naboen til kirken kom til unnsetning.

Abou Zeidi beskyttet den kristne skolen da den ble angrepet Foto: Christine Præsttun / NRK

– Naboen vår som er muslim, stilte seg foran den ene porten og sa at den får dere ikke åpne. Før dere åpner porten, må dere drepe meg, forteller Muyabwa.

I en liten malingsbutikk møter NRK den muslimske helten som er opptatt av at religion ikke skal splitte Niger.

– For meg spiller det ingen rolle om skolen var kristen eller muslimsk. Jeg vil alltid kjempe for å beskytte mine naboer, uavhengig av religion, sier Abou Zeidi.

Han vil ikke fremheve sin egen innsats, men får et hjertelig håndtrykk av den takknemlige pastoren.