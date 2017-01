– Terrorfaren mot Trumps forretningsimperium øker

USAs president Donald Trump har bygd opp et stort forretningsimperium med sitt eget navn som varemerke. Over hele verden har han satt etternavnet sitt på hoteller og enorme forretningsbygg.

Nå som han har blitt president, øker terrorfaren mot dette imperiet, advarer sikkerhetseksperter. Særlig i de deler av verden som har vært rammet av terror tidligere, skriver nyhetsbyrået AP.

Ekspertene advarer spesielt mot kriminelle eller militante grupper som har til hensikt å ramme varemerket «Trump».

– De kan kidnappe Trump-ansatte for å få oppmerksomhet, sier Colin P. Clarke, som er tilknyttet den amerikanske tankesmien Rand Corporation.

Amerikanske interesser blitt angrepet tidligere, men aldri har de disse målene tilhørt en president, skriver AP.

Clarke mener en situasjon der en militant gruppe kidnapper en ansatt, kan bli vanskelig å håndtere for presidenten.

– Hvis en direktør i Goldman Sachs eller Exxon Mobil kidnappes, er det en nyhet, men det er ikke et av presidentens selskaper, sier han.

'Trump Tower Manila' er en av de høyeste skyskraperne i den Filippinske hovedstaden. Da den amerikanske presidenten ble tatt i ed, møtte mange opp for bygningen. Foto: Bullit Marquez / AP

Trump towers

Før Trump tok fatt på presidentembetet, annonserte han at han vil legge til side forretningsvirksomheten, og at han vil overlate driften av Trump Organization til ledelsen og sine to eldste sønner.

Men det tar på ingen måte bort terrorfaren mot de storslåtte bygningene konsernet eier rundt om i verden.

I den tyrkiske byen Istanbul vaier fortsatt Trumps navn på flagg og bannere rundt «Trump Towers Istanbul». Byen har de siste årene blitt rammet av flere store terrorangrep som IS har påtatt seg ansvaret for.

Et annet sted hvor Trump Organization planlegger å ta i bruk varemerket «Trump», er på Bali. Ifølge AP planlegger konsernet å bygge en luksus-resort på ferieøya.

Bali har tidligere vært utsatt for terror. I 2002 slo den en islamistiske gruppen Jemaah Islamiyah til da 202 mennesker mistet livet i et bombeangrepet. Talsmann for politiet på Bali, Hengky Widjaja, sier til AP at ingen har kommet med en forespørsel om utvidet sikkerhet ennå.

Trump-konsernet planlegger også nye bygninger i flere andre terrorutsatte byer. Blant annet i Mumbai, som ble rammet i 2008 da terrorgruppen Lashkar-e-Taiba drepte 180 mennesker i et angrep som varte i tre dager.

I Manila, hovedstaden på Filippinene, er Trump Tower Manila nesten ferdigstilt. Landet hvor den omstridte presidenten Rodrigo Duterte tok over makten i fjor, har i lang tid blitt terrorisert av Abu Sayyaf, som har gjennomført flere kidnappinger.

Sikkerhetsnivå i Trump Tower i New York har økt betraktelig etter at det ble klart at Trump blir USAs president. Foto: Andrew Harnik / AP

Golfbaner

Nyhetsbyrået AP omtaler også Trumps golfbane i Dubai som et mulig mål. Trump er kjent for å være glad i spille golf, og selskapet hans eier flere anlegg rundt om i verden.

I USA har Secret Service, som har ansvaret for presidentens sikkerhet, allerede iverksatt flere sikkerhetstiltak rundt konsernet bygninger – blant annet i New York hvor presidenten fortsatt tilbringer mye tid.

Secret Service talskvinne Cathy Milhoan vil ikke kommenter hvilke sikkerhetstiltak de har iverksatt overfor AP, men det er uansett klart at politietaten har ansvaret for sikkerheten for presidenten og hans familie uansett hvor de befinner seg.

I en uttalelse fra Trump Organization opplyser de at de har omfattende planer for hvordan de skal ivareta sikkerheten ved de mange bygningene rundt om i verden.

– Våre team fortsetter å jobbe tett med lokale myndigheter. Vi jobber også sammen med lokale utviklere ved bygninger som bærer Trump-varemerket, for å sikre at alle gjester, beboere og ansatte er trygge.