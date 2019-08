Ordvekslingen mellom de to har sitt utspring i situasjonen i Middelhavet.

Den Italia-ferierende Richard Gere valgte før helgen å leie en båt som fraktet mat og vann ut til det spanske redningsskipet «Open Arms».

Skipet har i 10 dager ligget i internasjonalt farvann utenfor den italienske øya Lampedusa, mens Italia og Malta krangler om hvem av dem som har plikt til å ta imot skipet.

Om bord er rundt 160 flyktninger og migranter, som er plukket opp i to redningsaksjoner.

Forholdene på skipet, som drives av den spanske frivillige organisasjonen Proactiva Open Arms, skal være utfordrende.

Den amerikanske filmstjernen sier at den italienske regjeringen «må slutte å demonisere flyktninger og asylsøkere».

Filmstjernen, som er kjent for sitt humanistiske engasjement, ber folk om å støtte flyktningene og organisasjoner som Proactiva Open Arms som redder dem fra døden på havet.

– Dette er folk som har vært gjennom forferdelige ting, som har lidd. De blir kalt migranter, men de er flyktninger som trenger hjelp, mener Gere.

Gere bad på en pressekonferanse i helgen om at «politikk settes til side når liv er i fare».

– Situasjonen i Italia og andre europeiske land kan sammenlignes med situasjonen langs grensen i hjemlandet USA når det gjelder å stanse personer på flukt, sa Gere, som har vært på Lampedusa tidligere for å bistå flyktninger.

Skuespilleren Richard Gere snakker med en av personene som ble reddet opp fra Middelhavet av "Open Arms". Foto: Valerio Nicolosi / AP

Havnenekt og bøter er innført

Lampedusa fungerte lenge som nødhavn og mottakssted for flyktninger og migranter som tar ferden over Middelhavet for å komme til Europa, men italienske myndigheter har nå stengt den og andre havner med en lov som forbyr privatdrevne redningsfartøy å anløpe.

En rekke flyktningskip har blitt nektet å legge til kai.

Italias innenriksminister Matteo Salvini bestemte seg for å stanse flyktningstrømmen som kommer over Middelhavet. Foto: Carmelo Imbesi / AP

I forrige uke fikk innenriksminister Matteo Salvini også gjennomslag for at skip som ulovlig setter i land bergede personer kan bøtelegges med skyhøye bøter i tillegg til at skipene kan beslaglegges.

Loven har fått kritikk fra mange hold, inkludert FN og EU.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) mener loven kriminaliserer humanitært arbeide.

Mange eksperter hevder den strider mot havretten, hvor det slås fast at alle som befinner seg på sjøen har plikt å hjelpe skipbrudne.

Organisasjonene som driver redningsskipene beskriver loven som en krigserklæring mot det de betegner som livreddende innsats. Mange av flyktninggruppene reddes fra gummibåter eller båter som knapt er sjødyktige.

– Vi humanitære organisasjoner som jobber til havs vil stå imot, og ingen dekreter, ingen bøter, ingen politiker vil hindre oss i å beskytte liv, sa stifteren av Proactiva Open Arms, Oscar Camps, på pressekonferansen sammen med Gere.

Richard Gere (t.h.) sammen med Oscar Camps, leder av Proactiva Open Arms (t.v.) og Riccardo Gatti, som har ansvar for redningsaksjonene i Middelhavet. Foto: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Foreslår at Gere forsørger gruppen

Kritikken fra Gere og FN preller imidlertid av på Salvini.

– Vi sender en takk til den sjenerøse millionæren som er bekymret for skjebnen til migrantene på «Open Arms». Han kan ta med seg alle folkene som er om bord tilbake til Hollywood, på sitt private fly og la dem bo i sine hus og forsørge dem. Takk, Richard, sa Salvini.

Den italienske innenriksministeren mener de organiserte redningsaksjonene som Proactiva Open Arms og andre humanitære organisasjoner bedriver kun bidrar til å opprettholde flyktningtrafikken over Middelhavet.

Salvini mener også at andre land enn Italia nå må ta ansvar for situasjonen da Italia har tatt mer enn sin del.

Ordvekslingen mellom Gere og Salvini har utløst en rekke diskusjoner og kommentarer på sosiale medier, hvor blant annet bilder av Geres hus er lagt ut med tittelen «flyktningleir».

Norsk skip venter på beskjed

I tillegg til spanske «Open Arms» venter også det norskeide skipet «Ocean Viking» på beskjed om hva de skal gjøre med de 251 flyktningene og immigrantene som de har plukket opp utenfor Libya-kysten.

«Ocean Viking» drives i fellesskap av Leger Uten Grenser og organisasjonen SOS Mediterranee.

Den italienske innenriksministeren har uttrykt at «Ocean Viking» skal nektes tilgang til italienske havner.

«Jeg slår fast at dette skipet skal nektes adgang til italienske farvann», skrev Salvini på Twitter.

Den italienske innenriksministeren ber i stedet norske myndigheter ta ansvaret for flyktningene og migrantene er reddet av Leger uten grenser på det norskeide skipet. Dette avviser den norske justisministeren Jøran Kallmyr.