– Spenningen er på et absolutt høydepunkt

Ifølge forsker ved Fafo, Tone Sommerfelt, prøver sittende president Yayha Jammeh, som nekter å gå av etter valgnederlaget, å kneble mediene og legge et hermetisk lokk på landet.

– Pressen har vært Jammehs såre hæl siden begynnelsen av hans regime. Dette var de eneste radiostasjonene igjen av den frie sorten og de har tatt bladet fra munnen etter valgresultatet. Dette plager Jammeh stort. Han ønsker nå full kontroll over mediebildet, sier Sommerfelt til NRK.

Det var i helgen at en politioffiser og representanter fra sikkerhetsmyndigheten dro til hovedstaden Banjul og beordret radiostasjonene Teranga FM og Hilltop radio til å stenge sendingene umiddelbart.

Gambias presseforbund frykter nå for framtiden til uavhengige medier i landet.​ Leder Emil Touray sier stengingen av to viktige informasjonskanaler er et slag i ansiktet for Gambias demokratiske prosess nå som den politiske situasjonen tilspisser seg.

President Yayha Jammeh nekter fortsatt å gi fra seg makten etter at han tapte presidentvalget 1. desember, noe som har blitt møtt med nasjonal og internasjonal motstand. Han har gått til høyesterett for å få valgresultatet annullert.

Jammeh tapte valget etter å ha vært Gambias president i over tjue år. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters

– Lukker samfunnet

- Journalister og opposisjonelle gjennom mediene har vært en skyteskive for Jammeh i en årrekke. Han har blant annet innført høye etableringsavgifter for mediene, sier Fafo-forsker Tone Sommerfelt. Foto: Fafo

– Jammeh ønsker å kontrollere befolkningen så mye det lar seg gjøre. Jeg vil tro at internett blir det neste han stenger. Gambiere har orientert seg gjennom Al Jazeera, BBC og Reuters og det har vært vanskelig å få tak i informasjon internt. Nå lukker han dette så best han kan, sier Sommerfelt. Hun har bodd tre år i Gambia, i 1992 under Jawara og i 1995-96 og 2003 under Jammeh.

Spenningsnivået i Gambia er svært høyt etter presidentvalget. Jammeh erkjente først nederlaget i desember, men en uke senere ombestemte han seg fordi valgkommisjonen måtte korrigere resultatet i ett distrikt.

Det var påskuddet Jammeh trengte for å fullstendig benekte valgresultatet, ifølge Sommerfelt.

Nyvalgte Adama Barrow skal etter planen innsettes 19. januar, men 10. januar skal gambisk høyesterett behandle klagen fra Jammeh og avgjøre om valgresultatet blir stående. Dersom det ikke skjer, kommer landene i Det Vestafrikanske Økonomiske Fellesskap, (ECOWAS), til å intervenere militært, opplyste lederen for organisasjonen, Marcel de Souza like før jul.

Ifølge Sommerfelt har ikke Gambia hatt en fungerende Høyesterett siden mai 2015.

– Jammeh har ansatt fem eller seks nye høyesterettsdommere i rekordfart. Opposisjonen sier det er uhørt å skulle ansette dommere rett etter at en sak er fremmet av en president.

I sin nyttårstale til folket sa Jammeh at han anså ECOWAS sin garanti om å få gjennomført valgprosessen ved hjelp av militærmakt, som en erklæring på krig.

– Det er en enhver lojal gambiers plikt å støtte opp og kjempe mot ekstern innblanding, sa han i talen.

Afrikanske ledere som klamrer seg til makten: Ekspandér faktaboks Robert Mugabe (Zimbabwe, siden 1980).

Jose Eduardo Dos Santos (Angola, siden 1979).

Omar Al Bashir (Sudan, siden 1989).

Isayas Afeworki (Eritrea, siden 1993).

Paul Biya (Kamerun, siden 1982).

Yoweri Museveni (Uganda, siden 1986).

Idriss Deby (Tsjad, siden 1990).

Yahya Jammeh (Gambia, siden 1994).

Teodoro Obiang (Ekvatorial-Guinea, siden 1979).

I DR Kongo har president Joseph Kabila, som tok over makten fra sin far som ble drept i 2001, utsatt årets valg til en gang i 2018.

– Militær intervensjon sannsynlig

Sommerfelt sier det vestafrikanske samarbeidet, med støtte fra FN, vil gjøre alt de kan for å sørge for at overgangen fra Jammeh til den nye presidenten skal gå etter demokratiske spilleregler.

– Det er en høyst spent situasjon som det er stor sannsynlighet for at kommer til å ende med en militær intervensjon, sier Sommerfelt.

– De har hele det internasjonale samfunnets støtte til en slik intervensjon. Den kommer til å ledes av Senegal som har klare interesser i et stabilt Gambia. De har hatt mange konflikter med Jammeh opp gjennom historien. Det er i aller høyeste grad i Sengals interesse å få fjernet Jammeh nå og fått tatt hånd om våpenbevegelsen som skjer ved grensen, sier Sommerfelt.

Jammeh tok makten under et kupp i Gambia i 1994 og har styrt landet siden. Nyvalgte Adama Barrow var lite kjent før han ble presidentkandidat. Oppslutningen hans økte kraftig da han lovet å gjenopprette demokratiet og rettsstaten, og løslate politiske fanger.

Valgkommisjonen mener at valget var fritt og rettferdig og støttes av FN og Den afrikanske union.

Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPAs kilder tirsdag har sjefen for Gambias nasjonale valgkomité flyktet fra landet fordi han har mottatt drapstrusler og frykter for sitt eget liv. Det opplyser hans nevø, ifølge DPA.

Gambias nyvalgte president Adama Barrow (i midten) møter motstand fra landets sittende president. Her kommer han fra et møte med utsendinger fra andre land i Vest-Afrika som har forsøkt å megle i striden. Foto: Sylvain Cherkaoui / Ap

Fengsler de som protesterer

Gambia har vært et skrekkregime og innbyggere har ikke turt å yte motstand, sier Sommerfelt. Men etter at valgresultatet ble klart, ble befolkningen så overrasket over seieren at de feiret i gatene.

– De har fortsatt å feire, men i løpet av de siste dagene ser man nye arrestasjoner. Skrekkregimet på vei tilbake igjen.

– Jammeh demonstrerer ved å sende soldater ut for å fjerne folk fra gatene som har på seg tskjorter hvor det står at man skal respektere valgresultatet, sier Sommerfelt.

Folk fra Senegal som støtter den nyvalgte presidenten Adama Barrow med tskjorter hvor det står: «Gambia har tatt sitt valg. La oss respektere det». Flere gambiere med lignende t-skjorter har blitt arrestert de siste dagene, ifølge Fafoforsker Tone Sommerfelt. Foto: SEYLLOU / Afp

Skal styre landet i fem år

Adama Barrow sa to uker etter valget at han frykter sa for sin egen sikkerhet og har bedt om hjelp til å få den demokratiske overgangen i riktig kurs.

– Sikkerheten min er en bekymring. Det som har skjedd i Gambia nå er ikke vanlig. For øyeblikket har jeg ingen vakter, og ingen beskyttelse fra hæren eller politiet, sa Barrow til Financial Times.

Barrow skal etter planen styre det vestafrikanske landet i fem år.

Flere afrikanske statsledere og FN-representanter har reist til Gambia for å forsøke å overtale president Jammeh til å gi fra seg makten. De har også hatt separate samtaler med ham, ifølge AFP.

President Jammeh har sagt at han er villig til å dø for det han tror på, og at han er forberedt på å forsvare både seg selv og Gambia.

– Jeg vil ikke bli truet av noen makt i denne verden. Jeg vil være sikker på et rettferdig resultat. Jeg er en fredens mann, men jeg kan ikke samtidig være en feiging, sier han.