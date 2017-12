Budskapet var klart på pressekonferansen på Nobelinstituttet i forkant av den offisielle utdelingen av Nobels fredspris i morgen.

– Vi må tvinge våre ledere til å skape en politikk som ikke avhenger av atomvåpen. Atomvåpen er forhistorisk. Masseødeleggelse er forhistorisk, sa Beatrice Fihn.

– Dere kan spørre dere selv: Er dere komfortable med at Kim Jong-un har atomvåpen? Er dere komfortable med at Donald Trump har atomvåpen? Er dere ikke komfortable med dette, er dere ikke komfortable med atomvåpen, mente Fihn.

Avtalen ikke alle liker

ICAN-lederen mener alle land i verden bør slutte seg til den ferske FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

ICAN, som er en sammenslutning av over 120 ulike internasjonale og nasjonale organisasjoner som arbeider mot atomvåpen, gis mye av æren for at FNs hovedforsamling den 7. juli i år ble enige om en avtale om forbud mot atomvåpen.

Avtalen var da også noe Nobelkomiteen pekte på i sin begrunnelse for årets vinner.

Så langt har 53 land sluttet seg til FN-avtalen. De ni atomvåpenmaktene og Natos 28 medlemsland, inkludert Norge, har ikke gjort det.

Fihn mente Nato, selv om den er en militærallianse med atomvåpen i sitt arsenal, og NATO-landene kan godta traktaten uten problemer.

– Nato har et tydelig mål i sin sikkerhetspolitikk, og det er en verden uten atomvåpen. Jeg forventer at alle Nato-land og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg viser oss at de jobber for det, sa ICAN-lederen og bad Nato-landene finne måter å slutte seg forbudet mot atomvåpen på.

– Atomvåpen gjør oss ikke trygge. De skaper konflikt, de øker risikoen, og hvis vi beholder dem for all framtid, så vil de bli brukt, sa Fihn.

Andre må få slippe

– Ingen mennesker skulle måtte oppleve det vi opplevde, sa Setsuko Thurlow som overlevde atombomben i Hiroshima i 1945.

Hun var da 13 år, nå er hun 85 år og har brukt store deler av sitt voksne liv til å fortelle om hvilke lidelser bruken av atomvåpen påfører mennesker, og av den grunn bør forbys.

Thurlow er den som skal motta prisen på vegne av ICAN i morgen, under utdelingen i Oslo rådhus. I salen vil 29 andre overlevende fra Hiroshima og Nagasaki sitte.

Det vil derimot ikke ambassadørene for landene som har atomvåpen, de såkalte atommaktene. De lar seg representere ved nestkommanderende ved ambassadene eller andre diplomater lenger ned på rangstigen. I den protokollære verden er dette et tydelig signal.

Thurlow ble spurt om hun er overrasket over ambassadørenes fravær.

– Jeg er ikke så overrasket, nei. Dette er ikke første gangen de oppfører seg på denne måten, det har vært slik i mange år. De forsøker å diskreditere og sabotere hva vi forsøker å gjøre, sa Thurlow som har vært i diskusjoner både med verdens ledere, militære og diplomater med sikkerhetspolitikk som spesialfelt.

– De mener de har svaret og løsningen, og at vi tar feil. Vi har to ulike tilnærmingsmåter til hvordan vi skal få mindre atomvåpen i verden. Men uten at vi forsøker å forstå hverandres tilnærmingsmåte, så kommer vi ingen vei. Så dette er en arrogant måte å oppføre seg på. Men deres fravær viser kanskje at de er forarget over hvilken suksess vi har hatt, mente Thurlow.

Prispengene skal sikre avtalen

Prispengene, 9 millioner svenske kroner, fra skal gå til aktiviteter og arbeid over hele verden for å få alle nasjoner til å underskrive FN-avtalen om forbud mot atomvåpen.