– Skyt alle idiotar som gjer motstand

Det var under eit arrangement på kyrkjegarden for nasjonale heltar i utkanten av hovudstaden Manila at Duterte sa dette. Det skjer berre to dagar etter gravferda til 17 år gamle Kian Loyd delos Santos, som vart drepen av politiet og dumpa.

Ei venninne tek farvel med den 17 år gamle skuleeleven Kian Loyd delos Santos, som vart skoten og drepen av politiet. Foto: Erik De Castro / Reuters

Drapet på 17-åringen skapte sterkare reaksjonar, og minst 1000 menneske deltok i gravferda hans. Det var mange nonner, prestar og fleire hundre born blant dei sørgjande. Gravferda utvikla seg til ein av dei største demonstrasjonane mot Filippinene: Raser etter at 17-åring ble drept av politiet hittil.

Dumpa ved grisebinge

Deles Santons vart arrestert av sivilkledde politifolk og teken med til ei mørk bakgate i det nordlege Manila, der han vart drepen ved skot mot hovudet og dumpa like ved ein grisebinge i eit slumstrøk.

Politiet har gjort det klart at dei handla i sjølvforsvar etter at 17-åringen hadde trekt våpen mot dei.

Ifølgje nyheitsbyrået Reuters møtte Duterte foreldra til Kian Loyd delos Santos i presidentpalasset i Manila i dag tidleg. Det er uklart kva som kom ut av dette møtet.

Gravferda til den 17 år gamle skuleeleven utvikla seg til ein stor demonstrasjon mot president Dutertes blodige krig mot narkotika. Foto: Noel Celis / AFP

Internasjonal kritikk

Fleire tusen menneske er drepne etter at Rodrigo Duterte setje i verk ein krig mot narkotikaseljarar og smuglarar. Store delar av det internasjonale samfunnet har retta sterk kritikk mot Duterte for det dei meiner er overdriven bruk av vald.

Ikkje alle utanlandske reaksjonar har vore negativ. USAs president Donald Trump rosa i ein telefonsamtale med den filippinske kollegaen sin han for «ein effektiv narkotikapolitikk».

Rundt 13.000 menneske er drepne sidan krigen mot narkotika starta for rundt eitt år sidan, ifølgje grupper som har delteke i demonstrasjonane mot presidenten.