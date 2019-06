– Sjansen for brexit uten avtale er én av en million

– Sjansen for en brexit uten avtale er én av en million, sier Boris Johnson ifølge The Guardian.

Uttalelsene kommer dagen etter at han i et radiointervju sa at Storbritannia vil forlate EU 31. oktober, uansett hva som skjer.

Ifølge The Guardian er bakgrunnen for uttalelsen at det ifølge Johnson har vokst frem et ønske både blant parlamentsmedlemmer i Storbritannia, og i EU, for å få gjennom en ny brexitavtale.

EU vil ikke reforhandle

Likevel legger han ikke skjul på at Storbritannia må være forberedt på å tre ut av EU uten en avtale.

– Det er avgjørende at vi forbereder oss på en brexit uten avtale hvis vi skal få til en avtale, sa han.

Johnson har tidligere sagt at han er overbevist om at han vil være i stand til å forhandle frem en avtale med EU som vil få gjennomslag i parlamentet.

EU har gang på gang gjentatt at de ikke kommer til å reforhandle utmeldingsavtalen som har blitt nedstemt i det britiske parlamentet tre ganger.

Irland kan miste 85.000 arbeidsplasser

Forleden dag skrev Financial Times at den irske finansministeren advarer mot at Irland på sikt kan miste over 85.000 arbeidsplasser om britene forlater unionen uten en avtale.

Og at den irske økonomien kan bevege seg mot nullvekst om no-deal blir en realitet.

Samme avis skriver at proeuropeiske krefter i det britiske parlamentet utarbeider planer for å holde tilbake finansieringen til departementer om den nye statsministeren forsøker å ta landet ut av EU uten en avtale, og uten parlamentets velsignelse.

Statsministerkampen i full gang

Jeremy Hunt er britenes utenriksminister, en taburett han overtok etter Boris Johnson. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

For øyeblikket er det Jeremy Hunt og Boris Johnson som kriger om å ta plassen i 10 Downing Street.

De nyeste prognosene fra Oddschecker, som BBC viser til, forteller at Boris Johnson er favoritt til å overta statsministervervet etter Theresa May.

Ifølge disse målingene er sjansen for at Johnson stikker av med seieren 84,6 prosent.

Ifølge BBC skal vinneren bli annonsert den 23. juli.