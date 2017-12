Eierskapet til slottet er skjult gjennom flere stråselskaper i Frankrike og Luxembourg, skriver New York Times.

Nå skriver avisen at rådgivere til den saudiarabiske kongefamilien bekrefter at den egentlige eieren er kronprins Mohammed bin Salman, kjent som MBS.

Da slottet ble solgt til en ukjent kjøper i 2015, omtalte Fortune det som verdens dyreste hjem.

Prisen for slottet var 300 millioner dollar, rundt 2,5 milliarder norske kroner. Det slo da den tidligere rekorden som var på drøyt 1,8 milliarder kroner for et herskapshus i London.

Kronprins Mohammed bin Salman under et møte i den saudiarabiske hovedstaden Riyadh 24. oktober. Foto: HAMAD I MOHAMMED / Reuters

Sto ferdig i 2011

Chateau Louis XIV ligger i Louvenciennes, i utkanten av Paris. Det er bygget på land som i sin tid var en del av Versailles, slottet som ble bygget av «solkongen» Ludvig den fjortende.

Det ser ut som et tradisjonelt fransk slott, men er i virkeligheten bare noen få år gammelt.

En eiendomsutvikler bygget slottet etter å ha revet 1800-tallsbygningen som sto der før.

Slottet sto ferdig i 2011 og bak de tilsynelatende antikke fasadene skjuler det seg en kinosal, et stort svømmebasseng og gjennomsiktig rom i de vannfylte vollgravene der gjester kan se på karpene mens de svømmer forbi.

Fontene i den 230 mål store hagen kan ifølge Fortune fjernstyres med en Iphone.

Leonardo da Vincis «Salvator Mundi» ble solgt for 450 millioner dollar på en auksjon i New York 15. november. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Yacht, Da Vinci og slott

Kronprinsen skal ha kjøpt slottet gjennom selskapet Eight Investment Company. Det er det samme selskapet som han brukte da han på impuls kjøpte yachten «Serene» i 2014.

Salman så ifølge New York Times «Serene» da han var på ferie i Sør-Frankrike. Få timer senere kjøpte han den 134 meter lange yachten av den russiske vodka-milliardæren Juri Shefler.

Prisen skal ha vært på rundt 500 millioner euro, i underkant av fem milliarder norske kroner.

Tidligere denne måneden kom det også frem at Salman er knyttet til kjøpet av verdens dyreste maleri, Leonardo da Vinci’s «Salvator Mundi».

Maleriet ble solgt for 450 millioner dollar, drøyt 3,7 milliarder norske kroner, på Christies auksjon i New York i november.

Kronprins Mohammed bin Salman står også bak Saudi Arabias krigføring i Jemen, der over 10.000 sivile er drept i løpet av to år. Foto: HANDOUT / Reuters

Kjøperen viste seg å være den lite kjente saudiarabiske prinsen Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud, men ifølge The Times kjøpte han bildet på vegne av kronprinsen.

Antikorrupsjons-kampanje

Avsløringene om kronprinsens pengebruk kommer samtidig som han har satt i gang en større aksjon mot korrupsjon.

En rekke saudiarabiske prinser ble satt i husarrest på femstjerners hotell i hovedstaden Riyadh.

En av de arresterte prinsene betalte senere over åtte milliarder kroner for å bli satt fri.

Samtidig har kronprinsen satt i gang en større kampanje for å modernisere landet. Blant annet har han åpnet for at kvinner skal tillates å kjøre bil og landet skal også tillate kinoer.