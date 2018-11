– Russland har teke kontroll over tre ukrainske marinefartøy

Det har vore litt ulike meldingar om det er to eller tre ukrainske marinefartøy som er borda, men Reuters oprererer i den siste meldingane om tre fartøy. Den ukrainske marinen skuldar også russiske styrkar for å ha skote mot dei ukrainske marinefartøya like ved brua som går mellom Krim-halvøya og det russiske fastlandet.

Russiske styresmakter skuldar dei ukrainske marinefartøy for ulovleg å ha teke seg inn i russisk farvatn.

VIDEO: Situasjonen er spent mellom Ukraina og Russland. FOTO: Reuters

Ukrainsk krisemøte

I ei fråsegn frå den ukrainske marinen heiter det at tre marinefartøy vart trefte av den russiske skytinga. Eitt av fartøya miste straumen, og to frå besetninga om bord er såra. Det siste i kveld er at russiske spesialstyrkar har teke kontroll over fartøya.

Situasjonen på staden blir sagt å vere svært spent.

Samstundes seier Ukrainas president Petro Porosjenko i kveld at har kalla inn til krisemøte med den militære leiinga, det såkalla krigskabinettet, som følgje av det som har skjedd.

Tidlegare i dag stansa Russland tre ukrainske marinefartøy, som prøvde å gå under brua mellom det russiske fastlandet og Krim-halvøya. Dei gjorde dette ved å plassere eit stort tankskip på tvers under brua.

To ukrainske marinefartøy er i området ved Krets-sundet. Foto: AP

Russiske fly

Russiske krigsfly har i heile dag floge lågt over det omstridde området.

Eit russisk kystvaktskip køyrde ifølgje den ukrainske marinen inn i ein ukrainsk slepebåt, som sigla saman med to marinefartøy. Fartøya var på veg frå Odessa på kysten av Svartehavet til Mariupol i Azov-havet.

Dei ukrainske marinefartøya prøvde å kome seg inn i Azov-havet via Kertsj-sundet, som er den einaste passasjen inn i Azov-havet.

Fleire lasteskip er også hindra i å passere gjennom det tronge Kretsj-sundet.

Auka spenning

Det har den siste tida vore auka spenning mellom Ukraina og Russland. Folkerettsleg er Krim-halvøya ukrainsk territorium, men Russland gjekk til ei ulovleg annektering av halvøya. I åra etterpå har Russland sett mykje inn på å forsterke kontrollen sin over området, blant anna ved å byggje brua over Kretsj-sundet.

Ein talsmann for det føderale russiske tryggingspolitiet FSB seier til russiske nyheitsbyrå at dei ukrainske skipa ikkje gjorde noko for å skifte kurs, trass i at området var stengt for all skipstrafikk.

– Dei har eit klart mål om å skape ein konfliktsituasjon i området, seier talsmannen. Han nemner ikkje noko om at russiske marinefartøy køyrde inn i den ukrainske taubåten, heller ikkje om at det vart losna skot.