– Risiko for at IS får sterkere fotfeste i Syria

USA har gjort det klart at de vil begynne uttrekkingen av sine soldater i Syria.

Samtidig tok president Donald Trump til Twitter og kunngjorde at kampen mot terrorgruppen IS i Syria er vunnet. Men det er ikke helt sikkert, mener utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Les også: Russland rykker inn i Afrika

– Viktig å fortsette kampen mot IS

– Det er viktig at kampen mot IS skal fortsette. Det er fortsatt en risiko for at de skal få et sterkere fotfeste igjen, sier hun til NRK.

Søreide påpeker at selv om mange IS-soldater er slått tilbake finnes det fremdeles mange lommer med IS-krigere og andre motstandere.

– Det er en betydelig risiko for at de kan få et sterkere fotfeste igjen.

Søreide sier at utenriksminister Mike Pompeo nettopp har sagt til henne at amerikanerne jobber med de praktiske sidene av tilbaketrekningen.

– USA ønsker blant annet å ha et nærvær av antiterrorstyrker. Nå skal det diskuteres hvor store de skal være og hvor de skal være, sier hun.

Den norske utenriksministeren sier Pompeo var tydelig på at USA ikke vil forlate Syria og ikke vil gi opp kampen mot IS.

USA sendte tropper til Syria i 2014. I forkant var det mange krefter som ønsket at USA skulle engasjere seg i kampen mot Assad, men de amerikanske soldatene brukte sine krefter på å bekjempe IS.

Amerikanske soldater i den syriske byen Manbij. Foto: Delil Souleiman / AFP

Russerne tar over

Russland har et stort fotavtrykk i Syria samtidig som USA trekker seg ut.

Russland gikk militært inn i Syria i 2015, og har siden vært avgjørende for at president Bashar al-Assad beholdt makten. Russland deltok aktivt i kampene mot de syriske opprørerne.

Nå melder det russiske utenriksdepartementet at den amerikanske tilbaketrekningen åpner for at det kan bli en politisk løsning på borgerkrigen i Syria.

– Russland har grepet muligheten i et område USA har hatt ønske om å trekke seg ut av, sier seniorforsker Julie Wilhelmsen ved NUPI. Foto: NRK

– Russland har grepet muligheten i et område USA har hatt ønske om å trekke seg ut av, sier seniorforsker Julie Wilhelmsen ved NUPI.

Hun mener Russland har tatt en meget sentral rolle i Midtøsten. En rolle USA har hatt, men som president Donald Trump ønsker å trekke seg fra.

Nå er det mange ledere i Midtøsten som stoler mer på Russland enn på USA, mener Wilhelmsen. Hun tror mange av dem har blitt skremt når de ser hvordan det har gått med leder som Saddam Hussein i Irak og Muammar al-Gaddafi i Libya

– Russland gir dem våpen, og de stoler på at russerne ikke vil forsøke å fjerne dem fra makten, sier hun til NRK.