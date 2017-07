For president Putin er det en viktig seier at møtet med hans amerikanske kollega virkelig finner sted.

Etter at Russland i 2014 annekterte Krim-halvøya som den gang tilhørte Ukraina, har kontakten med USA og en rekke andre vestlige land vært minimal.

ØNSKELISTE: President Putin krever at Russland på nytt får en sentral plass i internasjonal politikk. Foto: Dmitry Lovetsky / AP

– Ingen plan for møtet

Fra amerikansk side blir det sagt at det ikke er noen spesiell agenda for møtet, og at presidentene står fritt til å ta opp det de måtte ønske.

Men fra russisk side er det lagt ned mye forhåndsarbeid.

– Politiske eksperter og diplomater har holdt på helt siden mars med å planlegge den russiske strategien for dette møtet, sier Maksim Sutsjkov ved Det russiske rådet for internasjonale forhold til den britiske avisa The Guardian.

Putins ønskeliste

Russland vil samarbeide med USA om å bekjempe internasjonal terror.

Fra Moskva har det vært et gjennomgående tema i lang tid at vestlige land bør samarbeide med Russland om det som er det viktigste temaet i vår tid, nemlig kampen mot internasjonal terror.

Russland vil ha en framtredende plass i utviklingen i Syria.

Det er russiske militære styrker som har sørget for at den syriske presidenten Bashar Al-Assad har kommet på offensiven i forhold til ulike opprørsgrupper.

I SYRIA: Russiske jagerfly tar av fra en syrisk base. Foto: REUTERS TV / Reuters

Putin vil ikke gi fra seg noe av det overtaket han har opparbeidet seg i denne viktige konflikten.

Russland gir aldri fra seg Krim-halvøya.

Putin styrket sin politiske posisjon kraftig da Russland annekterte Krim.

Innad i landet vil det være en umulighet for presidenten bare å antyde at det kan forhandles om dette tidligere ukrainske området.

Vestlige krav vil han si blankt nei til.

Putin vil gjerne bli kvitt vestlige straffetiltak.

Selv om de russiske lederne ikke vil innrømme det, så betyr de vestlige straffetiltakene ganske mye for den russiske økonomien.

Derfor snakker de stadig vekk om at vestlige ledere bør legge dette til side og heller konsentrere seg om viktigere internasjonale spørsmål.

Men den amerikanske Kongressen går inn for å skjerpe straffetiltakene, så her har neppe president Trump noe å gi.

Putin har sin mening om situasjonen i Øst-Ukraina.

Den russiske presidenten vil neppe innrømme at Russland gir militær støtte til de prorussiske opprørerne i Øst-Ukraina.

Han vil nok som tidligere hevde at det er den ukrainske siden som er aggressiv og ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til inngåtte fredsavtaler.

Vil avvise påstander om russisk innblanding i amerikansk presidentvalgkamp.

Hvis spørsmålet skulle komme opp om russiske forsøk på å påvirke presidentvalgkampen til fordel for Trump, så kommer Putin til å benekte alt.

Statlige nettinnbrudd og propagandakrig kjenner han ikke til.

Men det er lite trolig at det blir noe tema, begge presidentene har mye å tape på å snakke om dette, selv om det er den aller viktigste saken i amerikansk politikk akkurat nå.

Putin vil ha i gang en dialog med Trump.

Den russiske presidenten vil gjerne ut av isolasjonen i forhold til vestlige land.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters håper ledelsen i Kreml å få i gang en arbeidsdialog med sin motpart i Det hvite hus.

Putin ser på seg selv som lederen i en av verdens stormakter, og han mener at han har krav på respekt og anerkjennelse som en av de viktigste spillerne i internasjonal politikk.

Nord-Korea skyver mye annet til side

SPENT: Nord-Koreas serie med rakettutskytinger kommer til å bli det viktigste temaet på G20-møtet. Foto: KCNA / Reuters

Det er helt klart at rekken av rakettutskytinger fra Nord-Korea kommer til å dominere samtalene på G20-møtet og samtalene mellom Trump og Putin.

Russland og Kina sier i en felles uttalelse at den siste utskytingen av det som ser ut til å være en langtrekkende rakett, er uakseptabel.

Samtidig ber de USA og Sør-Korea om å stanse militærøvelsene i nærheten av Nord-Korea for å dempe spenningen.

USA snakker om at både økonomiske og militære tiltak nå er aktuelle overfor regimet i Nord-Korea.

Det er grunn til å tro at dette temaet skyver miljøtiltak, handelspolitikk og mye annet i bakgrunnen på G20-møtet.

– OL i macho-posering

FORBEREDT: President Putin har brukt mye tid sammen med sine medarbeidere til å forberede seg på det første møtet med sin amerikanske kollega. Foto: Alexei Druzhinin / AP

Både Putin og Trump har markedsført seg hjemme som tøffe personligheter og politikere som styrer med fast hånd.

Mange vil følge med på og analysere deres kroppsspråk og talemåter under det første møtet.

– Her blir det et olympisk nivå på macho-poseringen hos de to lederne, begge forstår det symbolsk viktige i å framstå som tøffe, sier Derek Chollet i The German Marshall Fund of the United States.