– Prøver å få Trump-varsleren som vitne for Kongressen

Lederen for Representantenes hus i USA, Nancy Pelosi, kunngjorde tirsdag kveld at den folkevalgte forsamlingen vil starte en riksrettsprosess mot president Donald Trump.

– Presidentens handlinger avslører at han har krenket sin ed, vår nasjonale sikkerhet og integriteten i våre valg. Han må stilles til ansvar. Ingen er hevet over loven, la Pelosi til.

Trump reagerte raskt på at Demokratene, som har flertall i Representantenes hus, nå innleder prosessen som kan munne ut i en riksrettssak. På Twitter beskrev han nyheten som «heksejakt-søppel».

WASHINGTON: Lederen for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, utenfor kongressbygningen i Washington tirsdag. Foto: J. Scott Applewhite / AP

– Vil trolig la varsleren møte granskere i Kongressen

Ifølge New York Times er Det hvite hus og amerikansk etterretning allerede i gang med å jobbe for en avtale som åpner for at varsleren kan få vitne for Kongressen.

Avisen skriver at Det hvite hus har bestemt at de trolig vil la varsleren møte granskere i Kongressen.

Dette mener de skal bidra til mer innsikt i varselet, ifølge avisen. Det hvite hus har ikke kommentert saken.

KALTE DET HEKSEJAKT: Trump reagerte raskt på nyheten om at Demokratene innleder prosessen som kan føre fram mot en riksrettssak. Foto: NICHOLAS KAMM

Varslet om telefonsamtale med Ukrainas president

Demokratene vil vite om Trump har brukt sitt embete på en utilbørlig måte ved å forsøke å presse Ukrainas president til å starte en etterforskning av sønnen til Joe Biden. Sistnevnte kan bli Trumps utfordrer i presidentvalget i 2020.

Det var en ansatt i amerikansk etterretning som slo alarm om telefonsamtalen mellom Trump og Zelenskyj og varslet generalinspektøren for amerikansk etterretning.

Trump har selv sagt at han vil offentliggjøre en utskrift av samtalen. Det hvite hus skal nå forberede overleveringen av både varselet og rapporten til generalinspektøren. Det sier en ikke navngitt høytstående tjenestemann til nettstedet Politico.

ANKLAGER OM PRESS: Bakgrunnen for riksrettsprosessen mot Donald Trump er anklagene om at han forsøkte å presse Ukrainas president til å starte etterforskning av sønnen til tidligere visepresident Joe Biden.

Varsleren venter på klarsignal

Andrew P. Bakaj er varslerens advokat, og har varslet at vedkommende ønsker å uttale seg, men at han trenger godkjennelse fra Justisdepartementet og Det hvite hus.

Ifølge amerikanske medier skal Trump - få dager før samtalen - ha bedt om at drøyt 3,6 milliarder kroner i militærhjelp til Ukraina skulle fryses.

Ifølge varselet skal Trump under samtalen ha kommet med «løfter» som uroet varsleren.

Senatet vil avgjøre om Trump blir dømt i en riksrettssak. I Senatet er det Trumps parti, Republikanerne, som har flertall – og det må to tredels flertall til for å dømme presidenten.