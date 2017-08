– Overvåkningsvideo kan avsløre ubåtmysteriet

Etter en stor leteaksjon rundt København fredag, ble Peter Madsen og hans savnede ubåt funnet.

Kort tid senere ble eieren av den privatbygde ubåten, siktet for drap på en svensk kvinne. Madsen nekter straffskyld, og kvinnen er fortsatt savnet.

Den svenske journalisten i 30-årene skal ha vært med Madsen i ubåten. Madsen er en kjent oppfinner i Danmark.

Forsvinningen ble meldt til politiet i Sverige, men det er dansk politi som har ansvar for saken.

KØBENHAVN: To redningshelikoptre og tre skip fra forsvaret under søket etter ubåten. Foto: Bax Lindhardt / NTB scanpix

Videoovervåkning

Madsen hevder at han satte av den svenske kvinnen på en kai ved Refshaleøen i Københavns havn rundt klokken 22.30 torsdag kveld.

Han har også opplyst at ubåten fikk tekniske problemer, men det er ukjent hva som gikk galt. Siktede skal avhøres og fremstilles for varetektsfengsling lørdag.

Til danske Ekstra Bladet forteller en restauranteier Bo Petersen at de har store deler av området under videoovervåking, noe som kan avsløre hvorvidt Madsen snakker sant.

– Vi håper dette kan være med å oppklare mysteriet, sier Petersen.

Han bekrefter at opptakene er overlevert til politiet, men vil ikke uttale seg om hva det er i videomaterialet.

HJEMMELAGET: Bilde av ubåten «Nautilus» fra 2008 da den ble sjøsatt av Peter Madsen på Refshaleøen i København. Foto: Bardur Eklund / NTB scanpix

Ble meldt savnet av kvinnens kjæreste

Ubåten ble sist sett i Københavns havnebasseng klokken 20.30 torsdag kveld. Fartøyet ble meldt savnet seks timer senere av kvinnens kjæreste.

Det danske forsvaret sendte to redningshelikoptre og tre skip for å lete. I tillegg bisto private båter. Klokken 10.45 fredag ble ubåten observert seilende ved Køge Bugt sør for København av en av Forsvarets utkikksposter på land.

Madsen vinket ifølge Berlingske Tidende opp mot redningshelikoptrene, samtidig som ubåten sank. Han ble reddet i land og var i god behold.

Det er Madsen selv som med hjelp fra andre ubåt-entusiaster har bygget den 18 meter lange og 40 tonn tunge ubåten, som ble sjøsatt i 2008. Han er kjent for å bygge både ubåter og raketter.