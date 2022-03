– Om man noen gang kan stole på Putin igjen? Nei.

Russlands invasjon og krigføring i Ukraina har rystet store deler av verden.

18 dager har gått siden invasjonen startet og antall ukrainske flyktninger nærmer seg 2,7 millioner, ifølge FN.

Russiske styrker strammer samtidig grepet rundt Kyiv, Mariupol og andre ukrainske byer og bombarderer sivile områder.

Eksplosjon i en boligblokk i Mariupol fredag. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

– Kan aldri stole på Russland igjen

Bare i den beleirede byen Mariupol skal over 2000 mennesker ha blitt drept siden invasjonen startet, ifølge ukrainske myndigheter. Tallet er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Ifølge den ukrainske forhandlingsdelegasjonen har Russland blitt «mer konstruktive» i forhandlingene og det har blitt gjort «fremskritt».

Men uansett hva utviklingen blir, kan man aldri stole på Russland igjen, sier Tormod Heier ved Forsvarets høgskole.

– Nei, det tror jeg ikke. Dette har gjort et så sterkt inntrykk på Vest-Europa, som etter den kalde krigens slutt hadde sett for seg at bruk av militærmakt var noe som hørte fortiden til, sier Heier.

Russlands president Vladimir Putin og USAs president Joe Biden møttes i Genève i Sveits i 2021. Hensikten med samtalene var å stabilisere forholdet mellom de to landene. Foto: Patrick Semansky / AP

Vil prege generasjoner etter

Latvias statsminister gikk tidlig ut og sa at Vesten har vært naive i møte med Putin.

– Verden har ikke villet akseptere det åpenbare. Nå er alt forandret. Putin har mistet all tillit og støtte i den demokratiske verden, sa statsminister Krisjanis Karins.

Forskningsleder og oberstløytnant Tormod Heier. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Oberstløytnant Tormod Heier sier at det vi har sett av reaksjoner de siste to ukene fra vestlig side, viser at Russlands krigføring har gått sterkt inn på Vesten og vil prege generasjoner fremover.

– Dette vil være helt ødeleggende i generasjoner fremover i forholdet til Russland. Vi er vant til en mye mer sivilisert måte å føre krig på, med presisjonsstyrte missiler og flere humanitære hensyn i måten vi turer frem på, selv om det også har hatt sine åpenbare ulemper, det Vesten har gjort også, sier han.

Heier tror de fleste land vil forsøke å understøtte den ukrainske krigføringen så lenge som mulig.

– Mange tror at dette på sikt vil kunne undergrave maktgrunnlaget til Putin i Kreml. Eller at det vil fremprovosere elitesplittelse, at maktgrunnlaget til Putin gradvis begynner å forvitre, eller at man rett og slett blir kvitt denne mannen, sier Heier.

Anastasia Erasjova gråter mens hun omfavner sitt barn i en korridor på sykehuset i Mariupol. Hennes andre barn er drept i russisk skyting mot byen. Så langt i krigen har 85 barn blitt drept i Ukraina siden invasjonen startet, melder det ukrainske statsadvokatkontoret. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

– Statens interesse er det viktigste

Heier sier at Russland bruker bomber og raketter for å tvinge ukrainere i kne i enkelte områder, og at det er i tråd med mye av den russiske tenkningen når det gjelder bruk av militærmakt.

– Det er statens interesse som er det viktigste og da blir humanitære hensyn av en underordnet betydning, sier Heier.

– Det er viktigst å få fremgang, koste hva det koste vil. Det har vi sett tidligere eksempler på i russisk krigføring, hvor de ofte velger å legge kvartalene flate, kvartal for kvartal, for å nedkjempe de viktige byene, sier Heier.

– Hva er egentlig målet til Putin?

– Jeg tror det overordnede målet er å få satt inn et russiskvennlig regime slik at man er helt sikker på at Ukraina, som den viktigste bufferstaten til det russiske regimet, ikke knytter seg enda lenger vestover og blir en del av Nato på sikt.

– Det er viktig for Russland å ha en buffer mot vest, slik at de føler at de har en sikring på det de ser på som sin fremste erkerival, nemlig USA. Dette målet har de ikke oppnådd ennå, og det er en av grunnene til at de russiske styrkene presses nå fra Kreml.

Russland har mistet tilgangen til 2.700 milliarder kroner

På grunn av vestlige sanksjoner mot Russland etter invasjonen av Ukraina, har Russland mistet tilgangen til 2.700 milliarder kroner i økonomiske reserver.

– Det er omtrent halvparten av reservene vi hadde, sier Russlands finansminister Anton Siluanov til den statlige TV-kanalen Rossija-1.

På grunn av at Russland har fått en del av midlene sine fryst av USA, EU og andre land, har landet problemer med å oppfylle visse forpliktelser og nedbetaling av noe gjeld, ifølge Siluanov.