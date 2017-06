Mens det er stille i Norge om dødssyke Liu Xiaobos skjebne, er fredsprisvinnerens løslatelse fra medisinsk varetekt øverst på kravlisten for demokratiaktivistene her i Hongkong mens Kinas president Xi Jinping besøker byen.

– Liu Xiaobo lider av uhelbredelig kreft. Han sitter fortsatt i en form for varetekt på sykehus. Vi håper deres statsminister er klar over at dette er et spørsmål om medmenneskelighet, om menneskerettigheter og om hvorvidt dere respekterer menneskerettighetsaktivister, sier Hongkongs mest kjente demokratiaktivist Joshua Wong til NRK.

– Norge må kreve at Liu Xiaobo løslates umiddelbart, understreker han.

STILLER KRAV: Hongkongs mest kjente demokratiaktivist Joshua Wong Foto: Peter Svaar / NRK

Ble arrestert for å kreve Liu løslatt

Joshua Wong ble onsdag arrestert sammen med 25 andre aktivister for å henge opp et svart banner med teksten «Ubetinget løslatelse av Liu Xiaobo» på gjenforeningsmonumentet, den såkalte Bauhinia-statuen, i sentrum av Hongkong. Wong slapp først ut av politiets varetekt i morges.

BANNER: Et titalls aktivister ble onsdag arrestert for å henge opp et svart banner med teksten «Ubetinget løslatelse av Liu Xiaobo» på gjenforeningsmonumentet. Foto: Anthony Wallace / AFP

Tente lys for Liu

I går kveld var om lag 300 mennesker samlet til vake her i Hongkong der kravet også var at Liu må løslates fra den medisinske varetekten han sitter i på Sykehus nummer 1 i Liaoning-provinsen i det nordøstlige Kina.

Liu Xiaobos kone Liu Xia har ifølge et håndskrevet brev publisert av hennes støttespillere bedt kinesiske myndigheter om lov til å reise ut av Kina sammen med sin ektemann og sin bror for at Liu skal få medisinsk behandling.

Også USAs nye ambassadør til Kina, Terry Brandstad, tok tidligere denne uken til orde for at Liu burde løslates og få behandling i utlandet om han ønsker det.

Norge taust

Her i Hongkong har flere merket seg at Norge er taus om fredsprisvinnerens skjebne.

Bortsett fra en kort melding fra Utenriksdepartementet mandag som karakteriserte Liu Xiaobos sykdom som «trist» og ønsket ham god bedring, har ingen norske regjeringsmedlemmer ønsket å uttale seg.

Klimaminister Vidar Helgesen (H) har vært på offisielt besøk til Kina denne uken, der han blant annet har truffet Kinas miljøminister. Han har valgt å ikke ta opp spørsmålet om Liu.

– Det har ikke vært naturlig for meg å ta dette spørsmålet opp med mine kinesiske motparter, sa Helgesen til NRK i Beijing tirsdag.

Avery Ng Man-yuen leder en annen demokratigruppering som kaller seg Den sosialdemokratiske liga. Også han slapp ut av politiets varetekt her i Hongkong i morgentimene. Han tror årsaken til Norges taushet er de kommende forhandlingene mellom Norge og Kina om en frihandelsavtale.

– FARGET AV BLOD: Avery Ng Man-yuen mener frihandelsavtalen er farget av blod. Foto: Peter Svaar / NRK

– Jeg forventer mer av norske myndigheter. Samtidig bruker Kina frihandelstaktikken mot en rekke land nå for å stilne kritikk. Her i Hongkong fikk vi tidligere støtte fra britiske politikere i våre krav om reelle demokratiske reformer, men ikke nå lenger.

– Bare husk at det er ingen handel som er fri. En såkalt frihandelsavtale skal inngås med en befolkning som har blitt undertrykket i årevis, inkludert Liu Xiaobo.

– Derfor vil jeg si at en slik frihandelsavtale vil være farget av blod. Det håper jeg Erna Solberg forstår, sier Man-yuen til NRK.

Når NRK konfronterer Erna Solberg med kritikken, svarer hun følgende:

– Vi kommenterer ikke Kina.

– Ingenting?

– Det er det UD som gjør, sier Erna Solberg.