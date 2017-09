– Nordkoreanerne hater oss

Kunstneren Henrik Placht forteller nå om sine inntrykk etter å ha besøkt et av verdens mest totalitære diktaturer. Nord-Korea har truet både USA og nabolandene med atomkrig.

Kunstneren Henrik Placht har nylig besøkt Nord-Korea

Sanksjonene som nordkoreanerne utsettes for vil ikke få regimet til forhandlingsbordet. I stedet hevder Placht at de internasjonale reaksjonene fører til et voksende hat i befolkningen mot vestlige land.

– Jeg møtte mange nordkoreanere under mitt besøk. De ville gjerne ha kontakt og lurer på hvorfor vi hater dem. Hva galt har vi gjort dere, spør de. Vi har ikke invadert noen. Mange er redde, sier de har sett hva som skjedde i Irak. Nå frykter de at det samme skal skje med dem, forteller Placht.

Ikke aggressivt

Henrik Placht opplevde ikke det nordkoreanske samfunnet som aggressivt, men isolert og deprimerende.

Placht var i Nord-Korea da landet gjennomførte prøvesprengningen av en hydrogenbombe 3. september.

– De ser på oss som vi ser på dem, en trussel mot verdensfreden. Det gjør at de samler seg om sine ledere, forteller Placht.

Han kom tilbake til Norge 5. september etter elleve dager i Nord-Korea. Henrik Placht besøkte landet for å få jobbe sammen med nordkoreanske kunstnere. Han ville vise dem abstrakt kunst og selv hente inspirasjon.

Placht besøkte Nord-Korea sammen med kunstnerkollega Morten Traavik.

Rakettøvelser og halshugging

Krisen på den koreanske halvøya er fortsatt alvorlig. I går lovet Nord-Korea en grusom hevn mot landets fiender etter at FNs sikkerhetsråd skjerpet sanksjonene mot landet. Det innebærer stans i eksport av naturgass og import av tekstiler.

Sør-Korea vil også vise at de kan forsvare seg. Onsdag gjennomførte sørkoreanerne

Sørkoreanske myndigheter tester ut landets rakettforsvar. Dette bildet er fra 4. september. Foto: AP

en prøveutskyting av en ny rakett som skal styrke forsvaret mot et nordkoreansk angrep.

New York Times hevder at Sør-Korea nå vil opprette en såkalt halshoggingskommando som skal ha som mål å drepe Nord-Koreas ledere.

Kilder i det sørkoreanske forsvaret sier at enheten kunne gjennomføre aksjoner over grensa mot nord med helikoptre og transportfly om natten.

Målet med opprettelsen av spesialavdelingen er å gjøre nordkoreanerne nervøse og presse dem til forhandlingsbordet.

Nord-Korea vil ha dialog

Henrik Placht frykter at den militære opptrappingen fra begge sider kan få svært alvorlige konsekvenser. Han mener at verdenssamfunnet heller burde gå i dialog med Nord-Korea.

– Vi må bygge ned fiendebildet, endre våre egne holdninger og starte dialog. Lederne i Nord-Korea kan ikke skremmes til endringer og regimet må avvikle seg selv. Det er løsningen, tror Henrik Placht.