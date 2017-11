– Nord-Korea har fyrt av en ballistisk rakett

Det var det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap som første meldte at Nord-Korea hadde fyrt av en ny langtrekkende rakett. Kort tid etter bekreftet også amerikanske myndigheter rakettoppskytingen.

Raketten ble ifølge nyhetsbyrået skutt opp onsdag morgen lokal tid fra en base sør i landet og fløy østover.

Landet i Japan

Ifølge den japanske kringkasteren NHK var raketten i luften i 50 minutter og landet innenfor Japans økonomiske sone, som inkluderer store havområder.

Den japanske statsministeren Shinzo Abe har allerede kallet inn til krisemøte, ifølge regjeringskilder som nyhetsbyrået Reuters har vært i kontakt med. Landet har allerede protestert mot oppskytingen.

Professor Stein Tønnesson ved Institutt for fredsforskning har fulgt Nord-Korea og deres rakettprogram i flere år.

– Når raketten går i retning østover, er det ikke til å unngå at den går over Japan – hvis raketten går langt. Tidligere har det vært gjort på en måte som gjør at raketten har passert lite bebodde områder, sier Tønnesson.

Første siden september

Så langt i år har Nord-Korea gjennomført seks atomprøvesprengninger, i tillegg til å ha skutt opp en rekke raketter.

Dagens rakettoppskyting er den første siden september. 3. september prøvesprengte landet det myndighetene hevder var en hydrogenbombe, og 15. september prøveskjøt de et missil 3.700 kilometer over den japanske øya Hokkaido og ut i Stillehavet.

– Det har vært en pause i oppskytinger en god stund. Derfor kommer denne overraskende. Det har den siste tiden vært spekulert i at det kunne komme samtaler mellom Nord-Korea, Sør-Korea og USA. Men nå reduseres den muligheten, sier Tønnesson.

«Militærøvelse» i Sør-Korea

Få minutter etter at Nord-Korea hadde avfyrt raketten, satte Sør-Korea i gang militærøvelsen «presisjonsangrep», ifølge nyhetsbyrået Yonhap som refererer sørkoreanske militære kilder.

Det er foreløpig ikke klart om dette er øvelse på rakettnedskyting.

Også den sørkoreanske regjeringen har innkalt til krisemøte.

Sør-Korea og USA skal nå sammen analysere hvordan type rakett som har blitt brukt. Landenes etterretningsorganer opplyste tidligere i dag at de så tegn til at en ny oppskytning kunne komme.

Trump orientert

Kim Jong-un har flere ganger truet med å angripe USA og Sør-Korea med atomvåpen.

Ifølge Det hvite hus ble president Donald Trump orientert om oppskytningen mens den nordkoreanske raketten var i luften. Han befant seg da i den amerikanske Kongressen.

Presidenten skal komme med en uttalelse rundt klokken 21 norsk tid.

Trump har flere ganger truet med bruk av militærmakt dersom Kim Jong-un ikke skrinlegger regimets programmer for utvikling av atomvåpen og langtrekkende raketter.

FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd full stans i disse våpenprogrammene og har innført en rekke sanksjoner mot landet, blant annet et totalt eksportforbud for landets viktige tekstilindustri samt begrensninger på Nord-Koreas import av olje og fossilt brensel.