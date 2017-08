– Nå flykter jeg vekk fra de dødelige kulene

– Jeg har sett fire lik i gatene her i dag, sier Phaustine Wekesa. Hun forteller at de døde var unge menn mellom 20 og 30 år.

51-åringen bor i et skur i den fattige bydelen Korogocho i Nairobi. Opplysningene er ikke offisielt bekreftet.

I går kveld ble det meldt om skyting, opptøyer og plyndring flere steder i Kenya etter at Uhuru Kenyatta ble erklært som vinner av valget.

Minst to ble drept i havnebyen Kisumu ved Victoriasjøen, ifølge AFP.

– Nå reiser jeg til søsteren min på landsbygda. Jeg må vekk fra de dødelige kulene, sier Wekesa. Hun har ligget våken i hele natt og hørt på lydene av skudd, rop og jubel.

51-åringen er en av mange kvinner i Kenya som vet at valg kan føre til vold. Selv ble hun voldtatt, og ektemannen drept under opptøyene etter valget for ti år siden.

Valget

Sittende president Uhuru Kenyatta vant presidentvalget i Kenya med 54,27 prosent av stemmene.

Opposisjonens kandidat Raila Odinga og hans tilhengere har hevdet at resultatet fra tirsdagens presidentvalg er manipulert. Odinga har kalt valget et bedrageri og en tragedie for Kenya.

Valgkommisjonen understreker imidlertid at valget gikk troverdig, rettferdig og fredelig for seg.

Spenningen er nå knyttet til om Raila Odinga vil be sine tilhengere holde seg i ro, eller om han vil be dem fortsette protestene.

Les også: Odinga har nøkkelen til Kenyas skjebne

Jubel

EN GLAD MANN: Moses Mbugua. Foto: Christine Præsttun / NRK

I valgsenteret der resultatet ble offentliggjort, møter NRK en forretningsmann som er svært glad for at Kenyatta får fortsette som president.

– Kenyatta har gjort så mye på fire år. Bare se på den nye jernbanen fra Nairobi til Mombasa, og hvordan han har bygget ut havnebyene, sier 49 år gamle Moses Mbugua.

Han frykter voldelige opptøyer og sier han ba barna sine gå hjem tidlig.

– De neste 24 timene blir avgjørende for Kenya, sier Mbugua som mener sikkerhetsstyrkene har gjort en god jobb så langt.

Les også: Derfor holder Kenya pusten under valget

– Det er skyting overalt

Øyevitner og politikilder rapporterer om skyting og skrik i minst to byer i Kenya fredag kveld, kort tid etter at valgkommisjonen kunngjorde resultatet.

Både i Nairobi-slummen Kibera og i byen Kisumu vest i landet meldes det om skyting. Dette er kjerneområder til opposisjonen.

– Det er skyting overalt, vi vet ikke hvordan det vil gå, og vi ber for fred, sier innbyggeren Lucas Odhiambo i Kisumu.

– Det var fred, men folk begynte å blåse i vuvuzelaene straks resultatene ble kunngjort, og politiet rykket inn, tilføyer han.

Opptøyene er i enkelte områder i landet. Det er ikke slik at hele Kenya står i brann.

KREVER SEIER: Bekymringen har vært stor for uro i kjølvannet av valget i Kenya. Opposisjonskandidaten Raila Odingas allianse har hevdet at valgresultatene er manipulert. Foto: Thomas Mukoya / Reuters

Demonstrasjoner

Det brøt ut voldelige demonstrasjoner flere steder i landet etter at opposisjonsalliansen NASA denne uka hevdet at valgresultatene har blitt hacket og manipulert og krevde at deres kandidat ble utnevnt til president.

I ukene etter valget i 2007 mistet over 1000 mennesker livet i voldshandlinger.

Opposisjonsalliansen NASA opplyste fredag ettermiddag at de vil ha tilgang til valgkomiteens servere, og sier de da vil godta valgresultatet selv om det er Kenyatta som står som vinner.

Valgkomiteen sammenligner resultatene fra det elektroniske stemmesystemet med opptellingen fra papirskjemaer fra valglokalene.

Internasjonale observatører har uttrykt tillit til valgkommisjonen, og sier ingenting tyder på at resultatet har blitt manipulert.

Les også: Odinga har nøkkelen til Kenyas skjebne

FEIRER SEIEREN: Flere steder i hovedstaden Nairobi blir resultatet feiret av Kenyattas tilhengere. Foto: Ben Curtis / AP

Frykt

– Det er så stille her i dag. Gatene er nærmest folketomme. Alle er redde og holder seg innendørs, sier Phaustine Wekesa.

Selv er hun på vei ut av slumområdet. Hun våger ikke være der lenger.