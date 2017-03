– Møtte London-terroristen på hotellet timer før angrepet

Forretningsmannen Michael Petersen sier han husker Masood fra hotellet i Brighton.

– Jeg la merke til en veldig høflig oppførsel fra drapsmannen. Det var ingenting med hans oppførsel som gjorde meg mistenksom, sier Petersen til Sky News.



Han sier han har tenkt mye på dette i ettertid.

– Jeg har tenkt på det siden. At man kan stå ved siden av en totalt normal person, velartikulert og høfli – og denne personen er på vei til å begå et massedrap.

Ni pågrepet

Politiet bekrefter at Westminster-angriperen Khalid Masood (52) opprinnelig het Adrian Russell Ajao. De ber nå folk som kjenner gjerningsmannens omgangskrets ta kontakt.

Fredag opplyser det britiske politiet at totalt ni personer er pågrepet. De siste to arrestasjonene ble gjort sentralt og nord i England i natt, og politiet beskriver pågripelsene som viktige.

– Vi er fortsatt interessert i å høre fra personer som kjente Khalid Masood, som vet hvem han omgikk og som kan gi oss informasjon om steder han nylig har besøkt. Det kan være folk der ute som har hatt bekymringer om Masood, sier politimester Mark Rowley på en pressekonferanse fredag.

Dette vet vi om London-angrepet

Het Adrian Russell Ajao

Etterforskerne jobber fortsatt med å finne ut om gjerningsmannen handlet alene eller om han kan knyttes til en gruppe.

Masood var født i Kent i Storbritannia og het opprinnelig Adrian Russell Ajao, opplyser Rowley.

Ifølge flere britiske medier skiftet han navn etter å ha konvertert til islam.

Rowley understreker også at selv om Masood har vært dømt for en rekke kriminelle forhold tidligere, var det ingen etterretningsinformasjons som tydet på at han hadde islamistisk tilknytning.

Nyhetsbyråene Reuters og AFP har tidligere fått bekreftet fra sjefen for kontra-terrorstyrken at de mistenker «islamist-relatert terror».

IS hevder de sto bak

Terrororganisasjonen som kaller seg den islamske staten har opplyst at de står bak handlingen.

– Gårsdagens angriper foran det britiske parlamentet i London var en IS-soldat, som gjennomførte operasjonen som respons på oppfordringen om å angripe koalisjonsnasjonenes innbyggere, sier en kilde til IS' propagandamagasin Amaq.

Storbritannia deltar i den USA-ledede koalisjonen som bomber IS i Syria.

Ordlyden i Amaq kan bety at IS ikke har hatt kontakt med Masood, men at han er inspirert av terrorgruppen.

Tidligere straffedømt

52-åringen, som er far til tre barn, er tidligere straffedømt for blant annet overfall, ulovlig våpenbesittelse og forstyrrelse av ro og orden.

Han ble først dømt i 1983 og ble sist dømt i 2003 for besittelse av en kniv.

Ifølge Daily Mail skal britiskfødte Masood ha jobbet fire år i Midtøsten før han returnerte til Storbritannia og tok en lærerjobb i Bedfordshire. I 2012 startet han sin egen bedrift for undervisning.

Dette er ikke blitt bekreftet.

Politiet har søkt gjennom 16 boliger, og fem nye ransakinger pågår fredag formiddag. 2.700 gjenstander er beslaglagt, og dette inkludert store mengder elektroniske data. Politiet har hatt kontakt med cirka 3.500 vitner.

Fem døde

Tallet på døde etter angrepet har steget til fem, inkludert gjerningsmannen, etter at en 75 år gammel mann døde av skadene fredag kveld.

Blant de drepte er politimannen Keith Palmer og tobarnsmoren Aysha Frade.

To personer er fortsatt kritisk skadd, en har livstruende skader, opplyser politiet.

To politibetjenter som ble skadet på Westminster Bridge ligger på sykehus med betydelige skader.

Totalt ble minst 50 personer skadet, hvorav 31 måtte behandles på sykehus

OVERLEVDE: Portugisiske Francisco Lopes er blitt behandlet for alvorlige skader i beinet etter å ha blitt truffet av bilen som gjerningsmannen kjørte mot menneskemengden på Westminster Bridge. Han beskriver det å overleve angrepet som å ha blitt gitt et nytt liv. Foto: Sophie Berman / AP

