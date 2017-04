– Mistenkt fanga opp av overvakingskamera

Interfax siterer anonyme kjelder på at bomba var plassert i ein stresskoffert, som vart lagt igjen i ei av vognene. Det russiske antiterrorpolitiet har tidlegare sagt at det er funne ei bombe på ein annan metrostasjon, og at denne er uskadeleggjort.

Dette vet vi om metro-eksplosjonen i St. Petersburg i eksplosjonen, medan rundt 50 andre er såra. Augevitne fortel om ein kraftig eksplosjon, og at vedkomande hadde sett fleire lemlesta menneske på staden. Elevar frå ei norsk skuleklasse oppheldt seg på ein stasjon like ved der eksplosjonen skjedde, men ingen av dei vart skadd.

Truleg terroraksjon

Eksplosjonen, som etter alt å dømme er ein terroraksjon, skjedde medan president Vladimir Putin var på besøk i St. Petersburg. Han sat i eit møte med sin kviterussiske kollega Alexander Lukasjenko då han fekk melding om eksplosjonen.

– Eg oppmodar alle innbyggjarar og alle gjestar i St. Petersburg om å vere på vakt, og å oppføre seg fornuftig og vere vaktsame, sa Vladimir Putin til russisk fjernsyn i ettermiddag.

Ingen har teke på seg skulda for bombeeksplosjonen på metroen i den nest største byen i Russland. Den kraftige eksplosjonen skjedde klokka 14.20 lokal tid, klokka 13.20 norsk tid, mellom stasjonane Den tekniske høgskulen og stasjonen Sennaja Plosjtsjad.

– Heimelaga bombe

Russiske styresmakter gjekk tidleg ut og sa at det var snakk om eit terrorangrep, men dei gjekk seinare tilbake på det. Dette fordi dei vil vere heilt sikre på at det var snakk om terror før dei slår det fast.

Bomba som gjekk av har vorte karakterisert som heimelaga og fylt med naglar eller splintar for å gjere mest mogleg skade.

Saka blir oppdatert

