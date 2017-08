– Mistenkt etter Barcelona-terror drept

Younes Abouyaaqoub skal ha vært mannen som kjørte varebilen

Det spanske innenriksdepartementet har offentliggjort dette bildet av den hovedmistenkte Younes Abouyaaqoub. Han har blitt jaktet på over hele Europa. Foto: AP

inn på Las Ramblas og meide ned flere titalls mennesker i Barcelona torsdag i forrige uke. Overvåkningskameraer viser at han forlot området til fots, skriver BBC. Han gikk i nærmere 90 minutter etter terrorangrepet, blant annet gjennom et kjent marked.

Abouyaaqoub skal deretter ha kapret en bil. Han knivstakk og drepte en sjåfør i en Ford Focus. Ifølge spansk politi ble den drepte sjåføren liggende i bilen under flukten. Det gjør at i alt 15 mennesker er drept i terrorangrepene torsdag. Over 100 ble skadet.

Offentlig kringkasting melder nå at Abouyaacoub er drept, ifølge nyhetsbyrået Reuters. De siterer kilder i etterforskningen.

Politiets bombegruppe på åstedet hvor Abouyaacoub skal ha blitt drept. Foto: LLUIS GENE / AFP

Avisen La Vanguardia meldte først at han var pågrepet, også de melder nå at han er drept.

Politiet i Catalonia bekrefter at en «hendelse» har funnet sted Subirats, vest for Barcelona. De sier at en mann med et bombebelte er skutt, men har ikke bekreftet at dette er Abouyaaqoub. De sier også på Twitter at de bruker en robot til å undersøke området.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Spanske myndigheter bekrefter at det pågår en politiaksjon i Subirats vest for Barcelona.

Ifølge katalansk radio har roboten nå fjernet eksplosivene på bombebeltet og at den drepte mistenkte lå med ansiktet mot bakken.

Spansk media melder at mannenen ble kjent igjen av en kvinne tidligere i ettermiddag, men at han flyktet gjennom en vinmark. Sønnen til eieren av vinmarkene sier ifølge nyhetsbyrået AP at han så en bil kjøre i høy fart på eiendommen deres og at han deretter varslet politiet.

– Politiet ba oss forlate området og gå hjem. Deretter så vi et helikopter og mange politibiler, sier Roser Ventura.

Terrorgruppa Den islamske staten har tatt på seg skylden for begge terrorangrepene i forrige uke.