– Minst 33 drept i USA-ledet angrep mot skole

Ifølge eksilgruppen er det den USA-ledede koalisjonen som står bak luftangrepet mot skolebygget som i dag benyttes som et senter for omplasserte mennesker.

Bygget som er angrepet ligger sør for den IS-kontrollerte landsbyen al-Mansoura i Raqqa-provinsen, nord i landet.

Angrepet skjedde tidlig tirsdag morgen.



– Vi kan bekrefte at 33 mennesker ble drept. De var fordrevne sivile fra Raqqa, Aleppo og Homs, sier SOHRs leder Rami Abdel Rahman.

Ifølge Rahman graves det fortsatt ut døde fra ruinene.

– Bare to mennesker er hentet ut i live, sier Rahman til AFP.

Aktivistgruppen «Raqqa slaktes i stillhet», har lagt ut et bilde av det som skal være bygget som ble bombet tirsdag morgen. De hevder at det bodde 50 omplasserte familier i bygningen.

– 50 familier

Meldingen om angrepet kommer mindre enn en uke etter at USA ble anklaget for å ha bombet en moské og drept nærmere 50 mennesker i Aleppo-provinsen. Det amerikanske militæret erkjente å ha bombet en bygning like i nærheten, men hevdet at moskeen ikke ble ødelagt.

Den London-baserte eksilgruppa SOHR, baserer seg på informasjon fra et nettverk av kilder på bakken i Syria.

Det er så langt ikke bekreftet at amerikanerne står bak angrepet.

Det syriske nyhetsbyrået SANA har også rapportert om angrepet, og beskylder den USA-ledede koalisjonen for å stå bak.