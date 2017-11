– Minst 32 menneske drepne i bilbombeangrep

Det var ein lastebil som gjekk i lufta på eit grønnsaksmarknad. Dei aller fleste offera er sivile, blir det opplyst. Ein lege ved sjukehuset i byen seier at så mange som 80 menneske er såra i angrepet.

Tuz Khurmatu er ein by med ein miks av kurdarar, arabarar og turkmenarar. Byen vart erobra tilbake av irakiske styrkar nyleg, etter at kurdiske styrkar tok kontroll over byen i kjølvatnet av den kurdiske sjølvstendeavrøystinga.

Den turkmenske parlamentarikaren Maamar Oglu seier at byen ikkje har opplevd eit så alvorleg angrep på mange år.