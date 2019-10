– Mens syrerne sitter i parken og røyker vannpiper, er våre soldater i Syria og kjemper

Tyrkia er det landet i verden som har tatt imot flest syriske flyktninger. I løpet av en åtte års periode har over 3,7 millioner syrere funnet veien til Tyrkia.

Det er to millioner mer enn Europa totalt har tatt imot.

Men nå begynner tålmodigheten til tyrkerne å røyne på.

– Send dem hjem

Tyrkiske Hassan mener tyrkiske myndigheter burde lære opp de syriske flyktningene til å kjempe for sitt hjemland. Han er lei av alle flyktningene som tar jobbene fra tyrkerne. Foto: Sidsel Wold / NRK

– Spør du meg så bør vi bruke en måned på å trene opp de syriske flyktningene slik at de kan sendes tilbake for å selv kjempe for sitt hjemland, sier tyrkiske Hassan til NRK fra grensebyen Sanliurfa i Tyrkia.

Da Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan 9. oktober innledet sin militæroffensiv mot det nordøstlige Syria gjorde han det klart at han ville opprette en drøyt 30 kilometer bred «sikkerhetssone» på syrisk side av grensen. Begrunnelsen er å holde syriskkurdisk milits på avstand, og Tyrkia ønsker også å sende millioner av syriske flyktninger tilbake til Syria og bosette dem i «sikkerhetssonen».

Det blir godt mottatt blant tyrkere i byen Şanlıurfa som ligger tett ved den syriske grensen.

– Hvorfor skal våre soldater dra til Syria og dø som martyrer mens de syriske flyktningene er her og fester, sier en tydelig irritert Hassan, som ikke vil oppgi etternavnet sitt til NRK.

Økende konflikter

Sanlıurfa er en av verdens eldste byer, den er bedre kjent som Ur, steder der Bibelens Abraham kom fra. Byens sjel preges av historien, her er gamle bygninger og en svært sammensatt befolkning etter som Urfa ligger i et veikryss i Midtøsten.

I gatene ser vi tyrkere, druser, tyrkiske arabere og mange syriske flyktninger. Vi ser religiøse kvinner med nikab og tyrkiske turister i shorts og T-skjorte. I Urfas berømte park rusler folk fredelig rundt til de beroligende tonene av en fløyte.

Men under overflaten ligger spenningen, for det er ampert mellom syrere og tyrkere.

Ved siden av Istanbul er det den regionen i Tyrkia hvor det bor flest syriske flyktninger. Nesten en fjerdedel av Şanlıurfas befolkning på en million er syriske flyktninger. Og grensen til Syria er bare en 45 minutters biltur unna.

Akkurat som flere steder i Tyrkia har spenningen de siste årene økt mellom Tyrkias innbyggere og de syriske flyktningene. Flere flyktninger har opplevd å bli angrepet av tyrkiske innbyggere, som på sin side hevder de flyktningene tar jobbene fra dem.

Tyrkiske Husein Rendeci var tidligere bygningsarbeider. Han mener han mistet jobben da syriske flyktningene kom og tilbød seg å arbeide for halv lønn. Etter fem år som arbeidsledig jobber han nå som drosjesjåfør. Foto: Sidsel Wold / NRK

– På grunn av alle flyktningene som har strømmet til under krigen i Syria, har arbeidsledigheten tredoblet seg her i byen. Det er et stort problem for oss at bedrifter satser på flyktninger som er villig til å jobbe for halvparten av det som er minimumslønn, sier tyrkiske Husein Rendeci.

Selv var Rendeci tidligere en godt betalt bygningsarbeider. Han mistet jobben sin da syriske flyktninger kom til byen og tilbød seg å jobbe for halvparten av minimumslønn. Rendeci var arbeidsledig i fem år før han fikk seg jobb som drosjesjåfør.

– Mens syrerne sitter i parken og røyker vannpiper, er våre tyrkiske soldater i Syria og kjemper. Det er synd på våre soldater, sier Rendeci.

Slutt på gjestfriheten

Da syrerne kom for åtte år siden ble de tatt vel imot fordi nabolandet synets synd på dem. Men nå er tålmodigheten og gjestfriheten over.

Syriske flyktninger er å se overalt i Sanliurfa. Her fra området som blir kalt Lille Aleppo, distriktet som er dominert av syrere. Foto: Gökçe Sungur / NRK

De gamle delene av Şanlıurfa minner om Aleppo og Damaskus, for vi er jo like ved Syria.

I bydelen som på folkemunne kalles Lille Aleppo, ligger de syriske butikkene på rekke og rad. Gullsmedbutikker, nøtte- og tebutikker og kafeer med navn skrevet på arabisk får oss til å føle at vi er i Syria.

På det brede fortauet sitter grupper av menn på små stoler rundt bitte små bord og drikker te. Syriske kvinner og barn haster forbi på vei til skolen eller butikken.

Şanlıurfa er en av verdens eldste byer. Den ligger bare 45 minutter med bil fra grensen til Syria og har de siste 7–8 årene vært hjemmet til 300.000–400.000 syriske flyktninger. Foto: Gökçe Sungur / NRK

Hyller Erdogan

Syriske Muhammed Abdullah vil dra hjem når det er lagt til rette.

– Kanskje vi kan dra dit om ett år når samfunnet er bygget opp. Vi trenger jo skoler, sykehus, veier og boliger først. Ingen har lyst til å bli værende her. Jeg vil tilbake til landet mitt, alle syrere vil det.

Syriske Mohammed Abdulla mener Tyrkias president Erdogan er den beste lederen i hele verden og den eneste som bryr seg om syrerne. Foto: Sidsel Wold / NRK

Abdullah og familien forlot Syria i 2013 da terrororganisasjonen IS kom til landet.

– IS kom og drepte folk slik jeg aldri har sett muslimer drepe før. Jeg har sju barn og seks av dem er jenter, vi kunne ikke bli. Tenk om IS hadde tatt mine døtre.

– Hva synets du om Erdogan?

– Erdogan er den beste lederen i hele verden. Han er den eneste som har tatt imot oss syrere, den eneste som bryr seg om oss. Hva har Saudi-Arabia gjort? Emiratene? Disse rike arabiske landene gjør ingenting for oss. Men Erdogan hjelper oss, sier en smilende fornøyd Mohammed Abdulla til NRK i Sanliurfa.