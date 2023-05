– Mangel på våpen på begge sider

I mange måneder har Russland og Ukraina kjempet en blodig kamp om kontrollen over den ukrainske byen Bakhmut.

Men nå mangler Russland våpen.

Russland forsøker trolig å spare på ammunisjonen foran den lenge varslede ukrainske våroffensiven.

Skyttergraver nær Bakhmut. Foto: GENYA SAVILOV / AFP

Det sier både Tor Bukkvoll sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og Tom Røseth ved Forsvarets høgskole.

– At Russland prioriterer å sette en forsvarslinje er fornuftig. Ammunisjon og våpen er en begrenset ressurs, og da prioriteres et forsvar for å stanse et ukrainsk gjennombrudd, sier Røseth til NRK.

Også amerikanske Institute of War (ISW) tror mangelen på våpen ved fronten i Bakhmut tyder på at Russland nedprioriterer byen de har slåss om i månedsvis.

– De går trolig over på defensiven. Det er en operasjonell sunn avgjørelse fra Russland, skriver tankesmia.

Ukrainas president Zelenskyj besøkte Bakhmut 22. mars i år. Foto: Den ukrainske presidentadministrasjonen

Truer med tilbaketrekking

Langs den rundt 1000 kilometer lange fronten i Ukraina venter alle på Ukrainas varslede våroffensiv.

Slik ser frontlinjen i Ukraina ut fredag 05. mai i år. Foto: INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK (05.05.2023) Slik ser frontlinjen i Ukraina ut fredag 05. mai i år. Foto: INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK (05.05.2023)

Det er leiesoldatene i Wagner-gruppa som kjemper i Bakhmut.

I går kom en rasende Wagner-sjef med sterk kritikk av den russiske forsvarsledelsen.

Grunnen er at Wagner mangler ammunisjon.

Wagner-sjef Prigozjin dirrer formelig av sinne mens han peker på døde russiske leiesoldater.

Prigozjin sier han vil trekke soldatene ut av Bakhmut 10. mai, hvis kravene om mer ammunisjon ikke blir hørt.

Russland feirer den såkalte Seiersdagen 9. mai.

Putin feirer Russland 22. februar i år, to dager før krigens ettårsdag. Foto: MAKSIM BLINOV / AFP

Vil forsvare seg

Den amerikanske tankesmia the Institute of War tror Russland dreier fokuset vekk fra Bakhmut for å forsvare seg mot en ukrainsk offensiv.

Det setter Wagner-sjefen i en skvis, skriver de i sin analyse.

– Hans tydelige og kroppslige sinne tyder på at det russiske forsvarsdepartementet har nedprioritert Bakhmut og rettet fokuset andre steder, skriver ISW.

Ifølge Institute of War har den russiske offensiven stanset opp flere steder langs frontlinjen.

Det er trolig fordi Russland forbereder seg på ukrainske angrep.

En ukrainsk soldat opererer en drone ved frontlinjen nær Bakhmut 9. april. Foto: LIBKOS / AP

Tror Wagner får våpen

Wagner-leder Jevgenij Prigozjin har også tidligere gått hardt ut mot russisk forsvarsledelse. Da har det gitt resultater.

Derfor tror Tor Bukkvoll at det kan fungere igjen.

– Bakgrunnen er at det er for lite ammunisjon på begge sider: Både for Russland og Ukraina, ifølge Bukkvoll.

– Det kan tyde på at forsvaret holder igjen på forsyningene til Wagner, sier Bukkvoll.

Det at Prigozjin kan kritisere Russlands militære så kraftig, tyder på et fortsatt nært forhold mellom ham og Russlands president Vladimir Putin, sier Bukkvoll.

– Wagner eksisterer fordi Putin vil ha dem der. Putin har kontroll over Wagner så lenge han blir sett på som sterk. Men hvis krigen skulle gå enda dårligere, og Putin ikke blir sett på som allmektig lenger, så kan det åpne for muligheter for andre. Som Prigozjin, sier Bukkvoll.

Russlands president Vladimir Putin på et møte i Moskva 2. mai. Foto: Reuters

– Putin er jokeren

Tom Røseth kaller Russlands president Vladimir Putin for jokeren i uenigheten blant Russlands militærtopper.

– Det er splittelser, men også så sterk misnøye at det blir spennende å se hvordan de klarer å håndtere en ukrainsk motoffensiv. Men jokeren her er Putin, om han blander seg inn i denne konflikten.

Tom Røseth ved FHS Foto: Trygve Heide / NRK