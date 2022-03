– Mange nordmenn ønsker å dra til Ukraina

– Vi er sikre på at vi vil seire, sier Ukrainas ambassadør til Norge, Viacheslav Yatsiuk, til NRK.

Han applauderer ukrainerne som nå står i frontlinja i krigen mot Russland. Han kaller dem «verdens modigste mennesker».

Nå skal det være mange europeere som vil slutte seg til dem, og ta opp våpen i kampen for et fritt Ukraina.

En internasjonal legion

– Ukrainas president har adressert borgerne i alle fremmede land, og sagt at hvis hjertene deres i dette historiske øyeblikket forteller dem at de vil stå skulder til skulder med ukrainerne, er de velkommen til Ukraina, sier Yatsiuk.

Det var på søndag at president Volodymyr Zelenskyj sa at han ønsket at utenlandske frivillige skulle delta i kamp. Nå jobber forsvarsdepartementet i Ukraina med å forme den internasjonale legionen for territorielt forsvar av Ukraina, ifølge ambassadøren i Norge.

Borgere fra andre land kan søke om å delta i denne legionen. Det har mange gjort. Siden søndag har blant annet flere hundre briter oppsøkt ambassaden i London for å verve seg for å slåss mot russiske styrker. Noen er allerede på bakken i Ukraina.

Engasjementet merkes også ved Ukrainas ambassade i Oslo. De har blitt kontaktet av «flere dusin» nordmenn med samme mål, ifølge Yatsiuk.

Samler informasjon

Henvendelsene skal ha kommet på telefon, e-post, og sosiale medier. Yatsiuk understreker at de ikke har en konkret liste over nordmenn som har meldt seg.

– Men jeg kan bekrefte at noen har tatt kontakt med meg direkte, og jeg kan føle at det er en veldig respons på dette.

– Det er mange nordmenn som ønsker å dra til Ukraina, fordi de skjønner hva som står på spill. De skjønner at Norges fremtid også blir avgjort nå i Ukraina, sier han.

Da NRK kontaktet ambassaden på e-post tirsdag formiddag, fikk vi det som fremstår som et automatisk svar på hva som skal gjøres om man ønsker å reise til Ukraina og krige:

«Hvis du er sikker på at du ønsker å dra til Ukraina, vær så snill å sende oss følgende informasjon:

1. Fornavn og etternavn

2. ID-nummer

3. En kort oppsummering av arbeid (medisinsk, teknisk, militær erfaring)

4. Telefonnummer (hvis dere er en gruppe, trenger vi bare ett telefonnummer til kontaktperson)»

Under stod det en oppfordring til å sende informasjonen til et norsk nummer på den krypterte meldingstjenesten Signal.

Yatsiuk sier det er myndighetene i Ukraina som behandler informasjon om utenlandske borgere og tar avgjørelsen.

Ikke ulovlig å dra

Ambassaden i Norge er ikke alene om å motta henvendelser fra nordmenn som vil reise til Ukraina.

Blant annet har Dagbladet skrevet om et internasjonalt initiativ for å rekruttere frivillige soldater og hjelpearbeidere. En nordmann opprettet nylig en gruppe på Facebook for dem som ønsker å delta i krigen.

Generaladvokat Sigrid Redse Johansen sa i forrige uke til Forsvarets forum at det ikke er ulovlig for nordmenn å slutte seg til en fremmed stats hær, altså å krige på vegne av en annen stat.

Ber nordmenn tenke seg om

– Det som er kriminalisert, er virksomhet som kan svekke forsvarsevnen til Norge eller allierte, sa hun.

Statsminister Jonas Gahr Støre har riktignok bedt nordmenn tenke seg grundig om før de drar til Ukraina for å kjempe.

– Jeg skjønner at de diskusjonene oppstår, men krig er dramatisk. Vi skal ta godt vare på vårt forsvar. Det er et organisert forsvar sammen med NATO, sier Støre til TV 2.

Aftenposten har tidligere skrevet om hvordan konflikten i Ukraina i 2014 ble et trekkplaster for høyreekstreme. Fremmedkrigere havnet på begge sider av frontlinjen.

Politiets sikkerhetstjeneste ser derimot ingen utviklingstrekk nå som tyder på at norske høyreekstreme vil reise for å kjempe.

– Vi er imidlertid kjent med problemstillingen fra andre land i Europa. PST vil rette oppmerksomhet mot dette, dersom norske ekstremister planlegger å benytte krigen til å skaffe seg kamperfaring, skriver kommunikasjonssjef Trond Hugubakken til NRK.

– Deres frihet, verdens fremtid

Tilbake på den ukrainske ambassaden i Oslo er det hektisk møte- og telefonvirksomhet. Ambassadøren rekker likevel å snakke med NRK i en snau halvtime. Han takker norske myndigheter for våpen, beskyttelsesutstyr, og to milliarder i nødhjelp.

– Ambassadene våre blir overøst med blomster, folk ringer og spør hvordan de kan hjelpe oss i denne situasjonen. Det er mange ulike måter å hjelpe på.

Hvis folk ønsker å være til stede på bakken, er dette deres frie valg, sier han. Ambassadøren sier han er overveldet over responsen:

– Sivilsamfunnets medlemmer i alle land rundt om i verden, inkludert Norge, erklærer nå at de er ukrainere. Dette er ikke bare en metafor. De forstår at ukrainere også kjemper for deres verdier, deres frihet, verdens fremtid og hvordan verden vil se ut i morgen – etter at vi har vunnet denne eksistensielle kampen, sier Yatsiuk.