– Madsen var i området der japansk turist ble funnet drept

Det skriver den svenske avisen Aftonbladet i en nettartikkel i dag.

På pressekonferanse onsdag sa politiet i København at funn i ubåtsaken gjør at de nå ser på om det finnes forbindelser mellom drapet på Kim Wall og en 30 år gammel drapssak.

Den japanske turisten Kazuko Toyonaga ble i 1986 funnet partert ved Islands brygge i København i oktober i 1986. Beina og underkroppen ble funnet i en flytende plastpose, mens resten av kroppen ble funnet på andre steder, også de kroppsdelene var pakket i plastposer.

15 år i 1986

På mandag ble det kjent at et lemlestet kvinnelik var funnet i København. DNA-undersøkelser bekreftet to dager senere at det var Kim Walls torso som var funnet. Måten liket var partert på var så likt den uoppklarte drapssaken fra 30 år tidligere, og det er dette som nå har ført politiet til å se om det er en sammenheng mellom sakene.

Peter Madsen var 15 år i 1986 og allerede da svært interessert i vitenskap og raketter.

Thomas Djursing, som har skrevet bok om Madsens liv, forteller til Aftonbladet at den danske oppfinneren, som på det tidspunktet bodde halvannen time utenfor København, tok toget inn til byen og Refshaleøen nesten daglig for å arbeide med forskjellige prosjekter med venner.

Refshaleøen er bare et par hundre meter fra der noen av kroppsdelene fra den japanske kvinnen ble funnet.

Søket etter Kim Wall fortsetter. Foto: Mads Claus Rasmussen / Scanpix Danmark / NTB scanpix

Politiet har hendene fulle

Blant tipsene som kom inn til politiet i forbindelse med drapssaken i 1986 var det et fra en «ungdom» som ringte inn i forbindelse med et makabert funn i en bygning i havneområdet.

Drapssjef i ubåtsaken, Jens Møller Jensen, sier til den svenske avisen at de foreløpig ikke har hatt mulighet til å se nærmere på drapet på Toyonaga fordi de har hendene fulle med den pågående etterforskningen.

– Vi har ikke kommet så langt, vi har andre saker vi prioriterer nå, sier Møller Jensen.

Fortsetter søk

Den svenske journalisten Kim Wall har vært savnet siden 11. august. På onsdag ble det bekreftet at det var levningene av Wall som ble funnet i havet på mandag. Foto: Tom Wall / AP

Saken om ubåtmysteriet fikk bred dekning da det 11. august ble kjent at Peter Madsen var reddet opp fra sin synkende ubåt, mens den svenske journalisten Kim Isabel Fredrika Wall (30) fortsatt var savnet.

Mandag erkjente Peter Madsen at han forårsaket Kim Walls død og dumpet den svenske journalisten på havet, men nektet straffskyld for drap. Dansk politi har fortalt at det var festet metall på delene av liket av Kim Wall, og at det kunne se ut som et bevisst forsøk på å hindre at levningene fløt opp til overflaten.

Dansk politi fortsetter søket etter restene av Kim Wall og skal nå gjennomsøke Dragør Havn, der Madsen ble reddet i land etter ubåtdramaet. De håper at restene