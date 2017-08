– Likheten i det norske samfunnet demmer opp for aggresjon og populisme

– Samtidig har det siste året vist oss at alt kan skje, sier Bodansky, som er analytiker og strategisk konsulent hos et av Storbritannias ledende PR og kommunikasjonsbyråer, Freuds.

Ved hjelp av prinsipper fra adferdspsykologien prøver han å forklare hva som påvirker oss som velgere ved nyhetshendelser og valgkamper, som for eksempel før folkeavstemningen om britisk EU-medlemskap, europeiske valg eller presidentvalget i USA.

Michael Bodansky i samtale med John Podesta i Arendal. Begge er gjester i Urix på NRK 1 kl. 22.15 i kveld. Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

Når det gjelder fremveksten av og grobunnen for populisme, er det særlig noen faktorer man skal være oppmerksom på, mener Bodansky.

Urettferdighet kan føre til sinne

– Opplevelsen av urettferdighet og det å ikke ha kontroll på eget liv, gir grobunn for et enormt sinne. Det kan være sprengkraft i en valgkamp, særlig i land der forskjellene er store, som for eksempel USA eller Storbritannia.

Bodansky sammenligner det med funnet i en studie utført av en anerkjent forsker i USA:

To apekatter blir bedt om å utføre den samme oppgaven, men den ene får agurk som belønning, den andre en drue. Den første apen er fornøyd med agurk som belønning inntil hun ser at naboen får druer. Da blir hun tydelig provosert, rister i buret og vil ikke lenger utføre oppgaven.

Se eksperimentet her:

To ulike beslutningsprosesser

Når vi skal ta beslutninger, kan prosessen grovt sett deles inn i to ulike systemer, sier Michael Bodansky, og viser til adferdspsykologen og økonomen Daniel Kahnemans teori om system 1 og system 2:

I system 1 foretar vi raske, automatiserte, intuitive handlinger, ofte som følge av sterk eller intens stimuli, som for eksempel høy musikk eller sterke farger.

I system 2 er beslutningsprosessen langsommere og mer bevisst. Den settes i sving når vi for eksempel står overfor komplekse problemstillinger.

Begge systemer er i sving hos alle mennesker, men til ulik tid, i ulik grad og i ulike situasjoner, forklarer Bodansky.

Han mener problemet er at en del politikere tar høyde for at folk bruker system 2 når de bestemmer seg for hva de skal stemme.

– Jeg tror derimot at mange velgere bruker system 1, sier Bodansky.

– I en valgkamp eller en politisk kampanje, kan mengden informasjon bli så overveldende at mange ikke klarer å sortere eller prosessere informasjonen. Dermed ender de opp med å stole på instinktet. Det ble tydelig i Brexit-kampanjen.

Onsdag kveld er Michael Bodansky gjest i Urix sammen med Hillary Clintons tidligere valgkampleder, John Podesta. Programmet sendes på NRK1 kl. 22.15.