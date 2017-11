– Latterlig at jihadistene kaller seg for muslimer

– Jeg er så trist på vegne av alle menneskene som ble drept. Hvordan kan noen ha så syke tanker at de begår slike onde gjerninger? spør Shadi Ahmed (33). Foto: Kristin Solberg / NRK

NRK treffer Shadi Ahmed (33) i en moske i en forstad av Kairo under en bønnestund. Dagen før ble over 300 av deres trosfeller massakrert under fredagsbønnen.

– Dette er ikke første gang, fordi sufimuslimer står for det totalt motsatte av dem. Sufimuslimer snakker om skjønnhet og kjærlighet, mens de gruppene snakker om blod og hat, sier han.

Hele familier ble drept da væpnede menn angrep en moské i Nord-Sinai. Minst 305 personer mistet livet, blant dem flere barn.

– Jeg er så trist på vegne av alle menneskene som ble drept. Hvordan kan noen ha så syke tanker at de begår slike onde gjerninger? spør Ahmed.

NRKs Midtøsten-korrespondent, Kristin Solberg, rapporterer fra Kairo, Egypt.

Sufimuslimene vet godt at de er et mål for jihadister, og føler på nervøsiteten. De blir sett på som kjettere av fundamentalister i IS og Al Qaida, blant annet fordi de tilber helgener og har en mindre bokstavtro tolkning av Koranen.

– Disse fanatikerne som kaller seg for hellige krigere, er det motsatte av oss. Vi tror på kjærlighet, respekt og at alt gud har skapt er vakkert, og må tas vare på. Jihadistene tror det motsatte. De tror på blod og drap.

– Det er helt latterlig at de kaller seg for muslimer, samtidig som de begår slike onde gjerninger, sier Ahmed.

SPOR: En haug med etterlatte sandaler vitner om tragedien som utspilte seg i moskén Bir al-Abd i Egypt på fredag. Foto: AP

Kom med svarte flagg

Det er første gang en moské er blitt utsatt for et så stort terrorangrep i Egypt, ifølge NTB.

Ingen har foreløpig sagt at de står bak angrepet, men mistanken rettes mot ytterliggående jihadister, som har vært aktive i området i en årrekke.

Ifølge en uttalelse fra Egypts statsadvokat Nabil Sadeq var 25–30 personer involvert i angrepet.

De var utstyrt med et svart banner med en muslimsk trosbekjennelse, noe som betyr at det lignet på flaggene som ekstremistgruppa IS bruker.

– Dette er ikke første gang, fordi sufimuslimer står for det totalt motsatte av dem. Sufimuslimer snakker om skjønnhet og kjærlighet, mens de gruppene snakker om blod og hat, sier Sahdi Ahmed (t.h.). Foto: Kristin Solberg / NRK

Sperret fluktveiene

Angriperne ankom i fem terrengkjøretøy, og tok ifølge Sadeq oppstilling ved moskeens hovedinngang og tolv vinduer.

Deretter åpnet de ild mot menneskene som befant seg inni moskeen. De satte også fyr på kjøretøy.

Mange ble drept og skadet i angrepet fredag. Foto: STR / Epa

Ifølge uttalelsen var flere av angriperne maskerte. De som ikke var det, hadde langt hår og skjegg, og alle skal ha vært kledd i svarte T-skjorter og kamuflasjebukser.

Uttalelsen fra statsadvokaten er den mest detaljerte offisielle beskrivelsen av angrepet så langt. Den sammenfaller i stor grad med hva øyenvitner i byen Ismailia har fortalt til nyhetsbyrået AP, der flere sårede er innlagt på sykehus.

Øyenvitner har også fortalt at angriperne først utløste en bombe, og at de skjøt både mot mennesker inne i moskeen og de som forsøkte å flykte.

Fluktveiene skal ha vært sperret på grunn av brennende kjøretøy, og øyenvitner forteller til Reuters at gjerningsmennene skjøt mot ambulanser for å avskjære dem.