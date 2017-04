– Lastebilangriper i Stockholm hadde bånd til IS

Sikkerhetstjenesten i Usbekistan hadde forut for angrepet advart Sverige om 39 år gamle Rakhmat Akilov, via et annet vestlig land, opplyser utenriksminister Abdulaziz Kamilov til Reuters.

Rakhmat Akilov ble tirsdag varetektsfengslet. 39-åringen har erkjent at han kjørte en lastebil inn i en folkemengde i Stockholm forrige fredag. Fire personer ble drept i terrorangrepet.

Han sier ikke hvilket land det dreier seg om, men hevder at Akilov ble rekruttert av IS etter at han forlot Usbekistan og bosatte seg i Sverige i 2014. Det svenske sikkerhetstjenesten Säpo har tidligere bekreftet at de kjente til Akilov i forkant av terrorangrepet.

Akilov ble tirsdag varetektsfengslet. 39-åringen har erkjent at han kjørte en lastebil inn i en folkemengde i Stockholm forrige fredag. Fire personer ble drept i angrepet.

Svensk politi opplyste torsdag at det så langt er mottatt 1.000 tips i saken og at det er gjennomført over 700 avhør. Videre er det utført flere aksjoner mot boliger, og 300 beslag skal analyseres. 50 politifolk skal i tiden framover jobbe på fulltid kun med denne saken.