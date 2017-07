I dag startet den to dager lange høringen der Donald Trumps svigersønn, Jared Kushner, skal svare på anklagene om kontakten han angivelig skal ha hatt med Russland under og etter det amerikanske valget.

Nekter for anklagene

Etter første del av høringen i dag sa Kushner til pressen at han hele tiden har tjenestegjort Trump etter beste evne.

– La meg være tydelig: Jeg konspirerte ikke med Russland og jeg kjenner ikke til at andre som jobbet med kampanjen gjorde det. Jeg hadde ingen upassende kontakt og har ikke vært avhengig av russisk finansiering til mine forretninger.

Kushner sa i dag at han vil tilby etterretningskomiteen innsyn i alt materiale nødvendig for å etterforske anklagene mot ham. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Han understreket at han ønsker åpenhet i saken og har gjort all nødvendig informasjon og materiale tilgjengelig for etterretningskomiteen. I møtet med pressen sa han også at han mener anklagene er et hån mot de som stemte på Trump.

– Han vant fordi han drev en smartere kampanje.

Jared Kushner jobbet med svigerfarens presidentkampanje i fjor. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Flere møter med russerne

En av anklagene Kushner må svare på gjelder et møte med Sergei Gorkov, som er sjef for den russiske statseide Vnesheconombank, 13. desember i fjor. Kushner selv hevder selv at ingen politiske spørsmål ble diskutert på møtet.

Han er også mistenkt for å ha diskutert Trumps kampanje med en russisk advokat i juni i fjor.

Den amerikanske etterretningstjenesten mener de har bevis for Russlands innblanding i valget. Både CIA og FBI er enige om at russerne skal ha prøvd å skade Hillary Clintons valgkamp i et forsøk på å hindre henne fra å vinne valget.

Kushner er også anklaget for å ha prøvd å sette opp en hemmelig kommunikasjonskanal til Russland mellom Trumps folk, Moskva og Russlands ambassadør til USA.