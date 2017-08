– Kongen av rock`n roll lever

Folk går i stille lysprosesjon foran gravstedet til Elvis ved eiendommen Graceland i Memphis. Kelly Deaconness er en av de mange som kom tidlig fordi et er trangt om plassene. Inngangsbilletten koster snaue 30 dollar og det betalte hun gladelig.

– Jeg føler at han er her, sier Kelly Deaconness. 16. august er det 40 år siden Elvis Presley døde, 42 år gammel. Foto: Reuters

– Jeg føler at han er her. Det er underlig, men jeg føler at han er her blant oss. Det er akkurat som han ser oss, sier Kelly Deaconnes til nyhetsbyrået Reuters.

Hun er kommet helt fra Chicago for å markere at Elvis døde 16. august, 1977. Elvis hadde lenge slitt med hjertet, vekta og narkotika.

Roger Engelby setter opp et Elvis-alter utenfor portene til Graceland før lysprosesjonen foran gravstedet 15. august. Foto: Karen Pulfer Focht / Reuters

Fans over hele verden mener Elvis lever videre. Utenfor Graceland møttes opptil 50.000 sørgende mennesker.

– Jeg vet ikke helt, men det er som om vi gir av oss selv til ham etter at han har gitt av seg til oss, sier Deaconness.

Datteren til Elvis, Lisa Marie, kom etter hvert ut og var med på lystenningen for Elvis.

En halv million mennesker besøker Graceland hvert år. Foto: Mandel Ngan / AFP

Graceland er big business

En halv million besøker rockekongens bolig hvert år. Lisa Marie har lenge holdt gården i tømmene, men nylig solgte hun seg ut og sitter bare igjen med 15 prosents eierandeler i selskapet som driver Graceland.

Et nytt underholdningskompleks er bygd til 140 millioner dollar, som inkluderer 450 hotellrom til tilreisende pilegrimer.

Bryan Glencross fra Skottland poserer i sin Elvis-inspirerte dress mens han venter på en omvisning på Graceland. Foto: Brandon Dill / AP

Her får folk oppleve Presleys biler, klær og personlige eiendeler. I butikken går suvenirene som hakka møkk. Men det er ikke alle som liker utviklingen.

Anthony Stuchbury har kommet fra Bolten i England. Han har vært i Graceland rundt 25 ganger.

– Det er forståelig at de vil tjene penger og det er ingenting galt med det, men de økte prisene her har skapt splittelse blant fansen, sier han til AP.

– Jeg tror ikke Elvis hadde likt det, sier Cheryl Skogen fra Los Angeles.

Elvis lever, men fansen dør

Elvis sine plater gir også klingende mynt i kassa. En million album ble solgt i fjor og Elvis tjente 27 millioner dollar i fjor, ifølge Forbes sin liste, skriver BBC.

Forrige uke ble det holdt en stor auksjon med over 300 ulike Elvis-gjenstander på Graceland, som innbrakte over 13 millioner kroner.

Titusenvis av fans markerer at det er 40 år siden rockelegenden Elvis Presley døde. Mange føler Elvis fortsatt er blant oss. Foto: Karen Pulfer Focht / Reuters

Låtene «Suspicious Minds», «If I Can Dream» og «In the Ghetto», er regnet av mange Elvis fans som noen av de aller beste gjennom karriæren som startet på midten av 50-tallet.

Men det går ikke like bra som før, skriver den britiske avisen The Guardian. På Spotify treffer Elvis betydelige færre enn for eksempel andre avdøde popstjerner, som David Bowie, Michael Jackson og The Beatles.

The Guardian noterer også at Elvis-plater og andre samleobjekter har begynt å falle i pris, en ifølge avisa, logisk konsekvens av at Elvis Presleys fans begynner å bli gamle – eller ganske enkelt dør.