– Kjenner ingen unge som vil stemme på Erdogan

Over 65 millioner mennesker er stemmeberettigede, og rundt hver fjerde stemme kan komme fra de mellom 18–30 år.

Valgbodene står på rekke og rad i Istanbul – ved en av dem har godt voksne kvinner og menn stilt seg i kø for å få gratis handlenett med logoen til AKP – Recep Tayyip Erdogans parti.

Litt lenger borte deles det ut løpesedler for opposisjonskandidaten Kemal Kiliçdaroglu. Et ungt par står lent inntil valgboden.

– Mye står på spill i dette valget, mener 30-åringen Enigin Yallagøz. Foto: Åse Marit Befring / NRK

– Liv og død for Tyrkia

– Det handler om liv og død for Tyrkia, sier Enigin Yallagøz. 30-åringen håper Erdogan og presidentsystemet som har gitt ham så mye makt forsvinner.

Han omtaler ham som en diktator, og mener Erdogan har mistet gangsynet når han kritiserer de unge for ikke å gifte seg.

– Vi har ikke noe valg – vi har ikke råd til å gifte oss, sier 30-åringen mens han holder rundt kjæresten.

Ved forrige valg var hver fjerde velger mellom 18 og 29 år. Over 5 millioner har aldri stemt før når de nå går til valgurnene, og de husker heller ikke ingen annen leder enn Erdogan.

– Foreldrene mine skal stemme på Erdogan, men jeg har ikke bestemt meg ennå, sier Gokdeniz Bayir. 19-åringen sitter på en lav krakk ved et lite bord på en utekafe i en konservativ bydel i Istanbul.

Kameratene Efe Kutluata (t.v.) og Gokdeniz Bayir er svært engasjert i presidentvalget. Foto: Åse Marit Befring / NRK

– For meg står det mellom Kiliçdaroglu og Erdogan, sier han. Det er disse to det står om, selv om det også finnes andre kandidater.

Kompisen på 18 er oppgitt over at han i det hele tatt vurderer å stemme på den sittende presidenten.

– Jeg forsøker å få ham til å endre seg, men jeg tror ikke han helt forstår, sier Efe. 18-åringen sier han knapt kjenner noen unge som vil stemme på Erdogan, for alle vil ha en endring.

– For det går ikke bra her i landet, sier Efe.

President Erdogan holder valgkamptale i Istanbul fredag forrige uke. Foto: Francisco Seco / AP

Kjemper for sitt politiske liv

Recep Tayyip Erdogan kjemper for sitt politiske liv etter 20 år ved makta i den mest spennende valgkampen på mange år.

Han leder et moderat islamistparti og har fått stadig mer makt siden han ble statsminister i 2003. Partiet hans, AKP, har vunnet samtlige nasjonale valg siden. Når Erdogan nå stiller til valg til president for tredje gang står mye på spill.

Erdogan sin utfordrer blir kalt Tyrkias Gandhi. Kemal Kiliçdaroglu driver gjerne valgkamp fra kjøkkenbenken. Han leder et ikke-religiøst parti, har lovet å styrke demokratiet og har sagt at han vil gå av etter en periode.

Kemal Kiliçdaroglu er Erdogans utfordrer i valget. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Det er svært jevnt mellom de to. Et snitt av de ti siste meningsmålingene i april gir Kilicdaroglu 47,5 prosent mens Erdogan får 44,4.

Når det gjelder oppslutningen blant unge, viser en av flere målinger at bare 20 prosent i alderen 18 til 25 år støtter Erdogan.

Erdogan har avlyst flere valgkamparrangementer de siste tre dagene på grunn av sykdom. Han ble syk under et TV-intervju tirsdag. Helseminister Fahrettin Koca sa han var rammet av en mageinfeksjon.

Spekulasjonene om Erdogans helsetilstand har vært mange. Men lørdag var han tilbake i manesjen. Da stod han på scenen under en festival i Istanbul.

Berk Esen er førsteamanuensis Sabanci-universitetet i Istanbul. Foto: Åse Marit Befring / NRK

– Demokratiet ligger i potten

– Hvis Erdogan seirer vil det vanskelig å bytte regjering gjennom vanlige midler i fremtiden, tror førsteamanuensis i politikk, Berk Esen ved Sabancı-universitetet i Istanbul.

Han mener selve demokratiet ligger i potten, og beskriver Tyrkias utvikling som et sted mellom Venezuela og Ungarn.

– Dersom han vinner blir det vanskeligere for opposisjonen å få endret noe noen gang. Erdogan vil stramme ytterligere til. Men for første gang på mange år har opposisjonen en mulighet til å vinne. For å få til det må Erdogans utfordrer ha støtte fra tre grupper, mener Esen.

– Kemal Kilisdaruglo må ha støtte fra de unge, fra de nasjonalistiske som ikke liker Erdogan og fra kurderne.

Tre kompiser i Geziparken. Fra venstre: Alp Çobanoğlu (25), Hasan Basri Berker (17) og Resul Huseynzade (18). Foto: Åse Marit Befring / NRK

– Siste håp

I Geziparken sitter tre kompiser. Hasan Basri Berker fyller 18 år fire dager før valget 14. mai. Under uroen i parken i 2013 var han bare 8 år.

Protestene begynte fordi det var planer om å fjerne 600 trær, men de utviklet seg til en protest mot landets regime.

– Jeg husker jeg hørte lyden av steiner som ble kastet og av skyting, og forstod for første gang hva politikk handlet om, sier Hasan.

Han og 18 år gamle Resul Huseynzade har bestemt seg.

– Jeg stemmer på Kilisdaroglu, men vil stemme på et annet parti i parlamentsvalget. Kilisdaroglu er det siste håpet i Tyrkia, sier Resul.

Mange unge har reist fra landet – og spørsmålet er om noen av kandidatene har gode løsninger for å snu utviklingen.

Hasan forteller at spørsmålet om det er mulig å leve videre i dette landet gjør ham trist og bekymret. Han lurer på om de unge må se seg om etter en framtid i et annet land.

– Autokrati eller demokrati? Utvikling eller korrupsjon? Dette er det vi må velge mellom. Etter dette valget, vil landet vårt få oppleve bedre dager. Jeg tror at vi unge vil fortsette å velge bedre ledere etter dette valget.

– Hvis samme regjering blir valgt igjen rømmer alle unge fra Tyrkia. Men vi har håp, sier Hasan.

Enigin Yallagøz (30) sammen med og kjæresten. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Enigin Yallagøz har samme bekymring.

– Jeg orker ikke å tenke på hva som skjer dersom Erdogan vinner, sier han.

Mens mange av vennene hans vurderer å reise fra Tyrkia om det skjer, sier han at han vil bli

– Dette er mitt land, jeg vil kjempe til det siste.