I et koselig hus et stykke utenfor Bergen sentrum bor familien Svabekk med katt, høner og en velfylt grønnsakshage. Ennå vet de lite om hvordan og hvorfor Kina ikke vil gi opp kull. Det de vet er at de ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Gjennom slik de lever, og det de forbruker.

Familien Svabekk i Bergen er opptatt av å gjøre en innsats for klimaet. Blant annet med egne grønnsaker og lavt forbruk. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

På Akershus festning i Oslo jobber professor Øystein Tunsjø ved Forsvarets høgskole. Han er bekymret for hvordan den økende stormaktsrivaliseringen mellom Kina og USA kan ødelegge for klimamålene.

– Kinas kullutslipp øker hvert år. Da hjelper det lite å brette melkekartonger her hjemme, sier Tunsjø.

Professor Øystein Tunsjø ved Forsvarets høgskole er bekymret for den økende konflikten mellom Kina og USA. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

Kortreiste poteter ...

I Bergen er det kort og kald novemberdag. Likevel er hagen fortsatt fylt med poteter, gulrøtter og jordskokk som kan hentes inn til middag. Åtte år gamle Tora Lalina Svabekk forteller hvorfor de dyrker potetene selv:

Tora liker å gå i hagen sammen med mamma Ingvild for å plukke poteter og andre grønnsaker. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

– Fordi de potetene vi får i butikken kommer ganske langt borte fra. Og da bruker man ganske mye CO₂ som gjør at det blir varmere.

– Så det er av hensyn til klimaet? spør NRK.

– Ja. Og så er det gratis. Og gøyere å være her i hagen enn i butikken. Jeg liker ikke så godt å være i butikken, sier Tora.

... og verpende høner

Idunn Pernhild Svabekk er glad i å finne grønnsaker i hagen – og å gå i hønsehuset. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

Lillesøster Idunn Pernhild på seks går med pappa for å hente egg i hønsehuset. I dag ble fangsten fire stykker: Ett egg på hvert familiemedlem.

– Vi har 7 høner og én hane, forteller Idunn. Hun synes det er fint at de slipper å kjøpe egg. Men det er ett aber med hønene:

– Det går ikke an å kose med de!

Familien Svabekk har sju høner og én hane, og får nok egg til eget forbruk. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

Konflikten mellom Kina og USA truer klimaet

Resultatene fra hverdagens strev og lykke i den vesle hagen til familien Svabekk veies opp mot krefter de verken ser eller har kontroll over. På de svære havområdene utenfor Kinas kyster øver kinesiske marinefartøy. Samtidig patruljerer amerikanske hangarskip Sør-Kina-havet.

Amerikanske krigsskip patruljerer i Sør-Kina-havet. Stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina kan skape store problemer med å nå FNs klimamål. Foto: ERWIN JACOB V. MICIANO / AFP

Spenningen mellom de to landene har økt betydelig den siste tiden. Både politisk og militært.

– USA og Kina har de største utslippene av klimagasser i verden i dag, sier professor Tunsjø ved Forsvarets høgskole.

– Så når de er i konflikt med hverandre blir det vanskelig å løse klimautfordringen.

Minst mulig klima-avtrykk

Mamma Ingvild og pappa Hans Jørgen har bestemt seg for å leve slik at det gir minst mulig klima-avtrykk. Ved å kjøpe få nye ting og heller reparere når noe går i stykker. Mange av klærne er arvet. Avfallet skal også gjenbrukes: Melkekartonger brettes og legges i papiravfallet. Grønnsaks-skrell går i komposten og matrester til hønene.

Tora Lalina Svabekk er med på å brette melkekartonger og legge dem i papiravfallet. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

– Vi skulle gjerne hatt større påvirkningskraft på mange, sier Ingvild.

– Men vi har i alle fall stor påvirkningskraft på våre barn. Gjennom å ha en positiv innstilling til hvordan vi kan påvirke klimaet. Ikke bare være i protest mot alt som skjer her i landet.

Kina har verdens største utslipp

På den andre siden av jordkloden ligger et land som det er vanskeligere å protestere mot. Mens klimautslippene har gått ned både i USA, EU og Norge, er de på vei opp i Kina, som nå står for nesten en tredel av alle klimautslipp i hele verden. Hele 14 400 millioner tonn utslipp fra Kina i 2020. Til sammenlikning var utslippene fra Norge 50 millioner tonn i 2020.