– Kim Jong-un mer risikovillig enn faren

Lodgaard mener lederne i USA og Nord-Korea bidrar til å skape en svært farlig situasjon:

– Kim Jong-un er mer risikovillig enn faren sin. Donald Trump er uberegnelig og hans administrasjon er kaotisk, så vi kunne knapt hatt en mer urovekkende topplederkombinasjon, sier Lodgaard.

FARLIG: Seniorforsker Sverre Lodgaard mener situasjonen på Korea-halvøya er farligere enn på mange år. Foto: Inger Marit Kolstadbråten / NRK

Kim Jong-un er yngste sønn av den tidligere lederen Kim Jong-il og sønnesønn av landsfaderen Kim Il-sung.

Søndag detonerte Nord-Korea en svært kraftig kjernefysisk sprengladning. Regimet i landet hevder det var en hydrogenbombe som ble testet.

Den amerikanske forsvarsministeren Jim Mattis advarer Nord-Korea og sier at trusler mot USA eller landets allierte vil bli møtt med en «massiv millitær respons».

Og Trump har gjentatte ganger kommet med trusler mot Nord-Korea. Da han søndag ble spurt om han planlegger et angrep, svarte han bare:

– Vi får se.

Lodgaard mener et angrep fra USA er lite sannsynlig:

– Etterretningen er vel rimelig klar på at USA ikke kan ødelegge alt det Nord-Korea har av kjernefysiske våpen og installasjoner i et forkjøpsangrep. Noe kan komme tilbake andre veien med svært ødeleggende resultat, så jeg tror det er svært lite sannsynlig, sier Lodgaard til NRK.

RAKETTEST: Sør-Korea har utført en rakettest som svar på Nord-Koreas kjernefysiske prøvesprengning, melder nyhetsbyrået Yonhap. Foto: AP

Sør-Korea svarer med rakettest

Den sørkoreanske presidenten Moon Jae-In oppfordret søndag til «strengest mulig straff» mot Nord-Korea, inkludert nye FN-sanksjoner, og i dag har FNs sikkerhetsråd innkalt til krisemøte.

Samtidig har Sør-Korea utført en rakettest som svar på Nord-Koreas kjernefysiske prøvesprengning, melder nyhetsbyrået Yonhap.

– Dette er etter den militære loggboka. Beskjeden til Nord-Korea er at hvis dere finner på noe spinngalt, så er vi beredt, sier Lodgaard.

Ifølge forsvarsdepartementet i Seoul tyder tegn på at Nord-Korea siden søndag har gjort forberedelser til prøveskyting av nok en ballistisk rakett.

Forhandlinger

Mediene i Sør-Korea mener regjeringa bør gå mer drastisk til verks. Ifølge nyhetsbyrået AFP, ber de myndighetene vurdere å bygge sitt eget atomvåpenprogram for å beskytte seg mot naboen i nord.

Men de fleste analytikere mener forhandlinger er eneste løsning på konflikten:

– Det er dette som er håpet, men ingen kan garantere for resultatet, sier Lodgaard.

Russland vil ha viktigere rolle

Kina har blitt sett på som et av de viktigste landene for å påvirke Nord-Korea. Flere eksperter mener at også Russland er i ferd med å få en viktigere rolle i forhold til Nord-Korea.

– De posisjonerer seg for å spille en rolle og de gjør det på mange forskjellige vis, sier Lodgaard.

Han viser til flere eksempler som at jernbanen til Nord-Korea er oppdatert, landet har mange utenlandsarbeidere i Russland, Russland gir matvarehjelp til Nord-Korea og mediene i landet har utropt Russland til den mest vennligsinnede nasjonen.

– De vil gjerne være med å spille en rolle også i Midtøsten og i Øst-Asia . De vil prøve å reetablere seg som lokal stormakt, sier Lodgaard.

Men også Russland har fordømt Nord-Koreas prøvesprengning.