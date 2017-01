– Kan ramme USA med atomrakett

Hva som ligger i trusselen fra det lukkede landet, er uklart. Nord-Korea er langt framme i sin våpenutvikling, men har til nå ikke vist omverdenen at de faktisk er i stand til å sende en atomrakett til USA.

Det Kim Jong-un sa i sin nyttårstale, er at Nord-Korea om kort tid vil prøveskyte et interkontinentalt ballistisk missil, en ICBM. Det skriver Yonhap News.

Kim ramset også opp at landet nå har både sprengt atombomber og sendt satellitter ut i bane.

Nord-Korea skyter opp ballistiske missiler flere ganger i året, men disse har til nå vært kortdistanse og mellomdistansevåpen. En ICBM vil være et stort teknologisk sprang for landet. Foto: Ap

Kim har snart bursdag

Når en slik oppskytning kan skje, er usikkert, men Kim har fødselsdag 8. januar og 6. januar i fjor gjennomførte landet en atomprøvesprengning.

Det er også nesten en tradisjon at Nord-Korea gjennomfører noe provokativt kort tid etter at USA har fått en ny president. Trump tar over etter Obama 20. januar.

Dette er en våpentype som landet har forsøkt å utvikle i mange år. Det nærmeste de har kommet er romraketten Unha. Den kan i teorien nå mål over hele kloden, men blir ikke regnet som et troverdig våpen.

Det tar mange dager å gjøre en slik rakett klar, og den er sårbar der den står på startrampen.

Unha er nå testet godt ut, men raketten Nord-Korea bruker til å sende opp satellitter er ikke regnet som et troverdig våpen. Foto: KCNA / Ap

Pentagon raser

Kun noen timer etter at Kim kom med trusselen, svarte amerikanerne.

I en uttalelse fra Pentagon sto det at det varslede våpentesten dersom den gjennomføres vil få konsekvenser, det skriver AFP.

– Mange resolusjoner i Sikkerhetsrådet har gitt Nord-Korea et klart forbud mot oppskytning av ballistiske missiler, står det i uttalelsen.

Pentagon ber Nord-Korea om å avstå fra handlinger som truer internasjonal fred og stabilitet.

I forrige uke kom Sør-Korea og USA med en felles uttalelse om at et kjernefysisk angrep fra Nord-Korea vil bli møtt med hele spektrumet av gjengjeldelsesvåpen.

Det KN-11, raketten som Nord-Korea skyter opp fra en undervannsbåt, som er regnet som det farligste våpenet landet har. Foto: JUNG YEON-JE / Afp

Nord-Korea er uangripelig

Kim virker ikke spesielt redd for reaksjonene fra USA.

– Vi er nå en militær makt som ikke kan bli rammet av selv den sterkeste fiende, sa Kim under nyttårstalen.

Hva slags ICBM Nord-Korea har planer om å teste, er ukjent. Utviklingen av et slikt våpen har fulgt flere spor.

Det landet har testet ut, er en rakett som kan skytes opp fra en undervannsbåt. I fjor hevdet Kim at denne raketten kunne utstyres med en atomladning.

Dersom det er tilfelle at Nord-Korea har nådd så langt teknologisk, så har de nå et troverdig og meget farlig våpen, skriver armscontrolwonk.com.

Det amerikanske forsvaret planlegger nå for at Nord-Korea allerede har fungerende atomraketter, det skriver Janes.