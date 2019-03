– Jeg vil aldri si hans navn

Statsministeren begrunnet valget med ikke å navngi terroristen, som drepte 50 mennesker og såret en rekke andre under angrepene mot to moskéer i Christchurch sist fredag, med ikke å gi ham den oppmerksomheten hun mener han søkte.

– Han var ute etter mange ting med sin terrorhandling. En av dem var å bli beryktet. Det er derfor dere aldri vil få høre meg nevne hans navn, sa Jacinda Ardern da hun møtte representantene i nasjonalforsamlingen i Wellington tirsdag formiddag lokal tid.

Hun åpnet med å hilse de fremmøtte på arabisk «as salaam aleikum» – fred være med deg – etter at en imam hadde fremført enn bønn fremfor de folkevalgte.

– Vi kan ikke føle sorgen dere har, men vi kan støtte dere hvert steg på veien dere nå må gå. Vi kan omringe dere med kjærlighet, omtenksomhet og vennlighet, og det gjør oss til oss. Våre hjerter er tynget, men vårt sjel er sterk, sa statsministeren.

Hun ønsker at ofrene skal holdes i fokus i stedet for drapsmannen.

– Nevn heller navnene til dem som ble mistet, heller enn navnet til mannen som tok livene deres, sa Ardern.

– Han er en terrorist, han er en kriminell, han er en ekstremist. Men når jeg snakker, vil han forbli navnløs, sa statsministeren.

Skal ansvarliggjøres

28 år gamle australske statsborgeren Brenton Tarrant er foreløpig siktet for et tilfelle av drap. Det er sannsynlig at siktelsen utvides. Så langt er 50 personer bekreftet drept etter de to skytingene i de to moskeene.

Statsministeren forsikret om at siktede skal stilles til ansvar for sine gjerninger.

– Han vil møte lovens fulle styrke, sa Ardern til nasjonalforsamlingen.

Ardern lovet reformer for våpenlovene i landet. Dagens lover gjorde det mulig for Tarrant å kjøpe de halvautomatiske riflene som ble brukt i angrepene.

Under radaren på etterretningstjenesten

Statsminister Jacinda Ardern kunngjorde videre at det skal gjennomføres en gjennomgang av hvordan det kan ha vært mulig for en australsk ekstremist med ytterliggående og uttalt syn, å planlegge og utføre et angrep i New Zealand og gå helt under radaren på etterretningstjenesten.

– Personen som begikk disse handlingene, var ikke herfra. Han vokste ikke opp her, han fant ikke ideologien sin her. Men det betyr ikke at de samme synspunktene ikke finnes her, sa hun.