– Jeg var en «ANC-baby», men partiet er ikke relevant for meg i dag

I Soweto underholder en gruppe Tswana-dansere for turistene. Pitso Moshe på 33 år er en av dem.

– Politikk og løgner er samme ting, sier han til NRK.

Pitso Moshe følger nøye med på kampen om lederskapet i ANC.

Pitso Moshe, danser i Soweto, mener politikk og løgn er to sider av samme sak. Foto: Christine Præsttun / NRK

Han er opprørt over all korrupsjonen og er redd for at Dlamini-Zuma er for nær dagens president, hennes eksmann Jacob Zuma.

«ANC-baby»

29 år gamle Kegomoditswe Segalwe står sammen med familien og venter på å komme inn på Mandela-museet. Hun har sønnen på armen.

– Jeg var selv en "ANC-baby", men opplever at partiet ikke er relevant for meg i dag, sier hun til NRK i Soweto.

Hun fyrer av en bredside mot partiet hun har vokset opp med:

– Mandela ville vært sønderknust hvis han var vitne til krisen i ANC.

Gateselgeren heier på Cyril Ramaphosa som ny leder i ANC. Cornelius Keolopine mener Ramaphosa har vist at han er en god forretningsmann og leder. Foto: Christine Præsttun / NRK

Cornelius Keolopile selger flasker med sand, hatter og flagg på et gatehjørne i Soweto.

– Jeg håper Cyril Ramophosa vinner. Han er en god forretningsmann og leder, sier han.

På tide med en kvinne

Ikke alle vi treffer i Soweto, mener Ramaphosa bør vinne kampen om ledervervet i ANC.

– Sør-Afrika trenger en kvinnelig leder. Jeg er lei av mannlige ledere, sier 32 år gamle Hlengiwe Msimang til NRK.

Hun mener Sør-Afrika trenger en kvinnelig president. Hlengiwe Msimang støtter Dlamini-Zuma. Foto: Christine Præsttun / NRK

– Jeg vet at Dlamini-Zuma har vært gift med dagens president, men jeg har tro på at hun er uavhengig av ham, legger kvinnen i Soweto til.

Tswana-danseren Pitso Moshe sier at ANC har behov for fornyelse.

– ANC regjeringen oppfører seg på samme måte som det hvite apartheidregimet. Nå er det svarte ledere som undertrykker oss.

– Mandela sa at hvis ANC gjør mot dere det samme som apartheidregimet, da må dere gjøre det samme mot ANC som dere gjorde mot apartheidregjeringen.

Favorittene

Den tidligere forretningsmannen og nåværende visepresidenten er favoritt til å vinne ledervalget i ANC. Ekskona til nåværende president Jacob Zuma er en sterk utfordrer.

De to største favorittene blant sju kandidater til ledervervet i ANC. Visepresident og tidligere forretningsmann Cyril Ramaphosa og tidligere statsråd og ekskona til president Zuma, Nkosazana Dlamini-Zuma. Foto: Siphiwe Sibeko / Reuters

Valget i ANC står mellom sju kandidater, der de to som er nevnt er i en særstilling.