– Israelske myndigheter oppfordrer til å «skyte for å drepe»

I en ny rapport viser menneskerettighetsorganisasjonen blant annet til flere tidligere uttalelser fra israelske ledere, som har kommet i kjølvannet av de mange palestinske knivangrepene de siste årene.

De viser blant annet til det polititoppen i Jerusalem, Moshe Edris, uttalte etter at en 16 år gammel palestiner ble skutt og drept i oktober 2015.

– Politiet gjør jobben sin og kommer raskt til stedet. Innen halvannet minutt er gjerningspersonen drept. Alle som knivstikker jøder eller skader uskyldige mennesker bør bli drept, sa han da.

– Det handler om at israelske myndigheter oppfordrer soldater og politimenn til å skyte for å drepe, sier Sari Bashi i Human Rights Watch.

I april vakte en video av en israelsk soldat som skyter en såret palestiner i hodet oppsikt over hele verden. Og den israelske hæren fikk kritikk fra flere menneskerettighetsorganisasjoner for å ty til våpen for raskt.

– Sjeldent dømt

Selv om soldaten ble tatt ut av tjeneste og hendelsen ble gransket er det sjeldent slike handlinger får store rettslige konsekvenser, forteller Midtøsten-ekspert Hilde Henriksen Waage.

– Historisk vet vi at selv i tilfeller der det har blitt dokumentert grove overgrep og soldater har blitt tiltalt, blir de sjeldent dømt. Om de blir det får de gjerne milde straffer. Det er viktig å huske på at de av flertallet i Israel blir sett på som helter, sier Waage.

Dommen mot soldaten faller i morgen. Rettssaken, som startet i november, har splittet den israelske befolkningen. Mens noen tar avstand fra drapet, har andre, også politikere, gitt soldaten støtte, skriver The Jerusalem Post.

I RETTEN: Soldaten Elor Azaria på vei inn i retten i Tel Aviv som følge av at han skjøt og drepte en palestiner. Hendelsen ble filmet og videoen vakte oppsikt verden over. Foto: JACK GUEZ / Afp

Etter hendelsen uttalte justisministeren i Israel at soldater og politimenn har fått beskjed om å drepe kun dersom det er snakk om umiddelbar fare for liv. Human Rights Watch hevder imidlertid at det er det motsatte som skjer.

Organisasjonen viser også til det mannen som nå er forsvarsminister, Avigdor Lieberman, skrev på Facebook i 2015, om at regjeringen burde vedta at ingen mann eller kvinne som forsøkte å angripe dem, skulle komme fra det i livet.

– Det har lenge vært mistanke om at det er en klar israelsk politikk. Israel antydet at knivangrepene var en del av en kampanje, og ikke enkeltpersoner som ville gjøre motstand. Men det var ingen som kunne vise til at palestinske organisasjoner eller ledere sto bak, sier professor Nils Butenschøn ved Norsk senter for menneskerettigheter.

UTENFOR RETTEN: En kvinne demonstrerer for at soldaten som skjøt og drepte en palestiner mens han lå på bakken skal slippes fri. Foto: BAZ RATNER / Reuters

Færre knivangrep

Siden oktober 2015 har mer enn 150 palestinere mistenkt for angrep blitt drept av israelske styrker. Palestinerne har drept 33 israelere i samme periode, ifølge Human Rights Watch. Organisasjonen har også fordømt palestinske angrep mot israelere.

MIDTØSTEN-EKSPERT: Professor Nils Butenschøn ved Norsk senter for menneskerettigheter. Foto: Norsk senter for menneskerettigheter / UiO

– Israel har sagt at det er slik man slår tilbake på all terrorisme. Men det har vært ulike oppfatninger, også i Israel. Spesielt etter episoden med palestineren som ble skutt mens han lå nede var det flere innen militæret som mente at det var en for drastisk strategi og at det hadde gått for langt, sier Butenschøn.

Han påpeker at antall knivangrep har gått ned i løpet av de siste månedene, og får støtte fra Waage.

– Jeg har også inntrykk av det. Men i israelske aviser er det stadig notiser om palestinere som har blitt skutt og drept i forbindelse med angrep. Så den politikken fortsetter. Men det kan ha ført til at lysten til å gjennomføre slike angrep har dalt blant den palestinske befolkningen, rett og slett fordi det koster for mye. Men slike angrep går i bølger, sier hun.