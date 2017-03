De er fordrevet av krigen og går til fots mot tryggheten.

– Hæren kom nært nabolaget vårt, så om natten klarte vi å flykte, sier firebarnsfaren Abdur Rahman Ahmed.

Han har en gråtende datter på ryggen, og kone, tre barn og to sauer rundt seg.

– IS ødela livene våre. De ødela hjemmet vårt, de ødela fremtiden vår. Se på barna, situasjonen deres er miserable, sier han.

Da Mosul-offensiven startet, ble situasjonen verre, sier han, med manko på mat. På fire måneder har vi ikke hatt annet enn vann og brød.

FLYKTER: Abdur Rahman Ahmed flykter med kone, fire barn og to sauer fra krigen i Mosul i Irak. Foto: George Kurian

Flykter

I Mosul er menneskelige lidelser synlig som en lang rekke langs hovedveien tidlig om morgenen, like etter at solen har stått opp.

Tusenvis av mennesker går ut av byen, bærende på barn, trillende på eldre slektninger, eller med plastposer og kofferter i hendene.

Mange har som Abdur Rahman Ahmed klart å komme seg ut av det IS-kontrollerte området i Vest-Mosul i ly av mørket.

Harde kamper

Mosul er en by delvis ødelagt av krig. I noen nabolag i Vest-Mosul, der kampene nå pågår, er det som engang var hjem og butikker jevnet med jorden.

Brente vrakrester av biler sperrer gatene. De er satt opp av IS for å forhindre fremrykkingen av irakiske styrker og, ifølge menneskene som bor der, for å forhindre at sivile flykter.

I veikanter ligger drepte IS-krigere. Noen kan ikke fjernes fordi man frykter at de bærer eksplosiver. Andre er forkullet. Andre igjen mangler overkropp.

Og i luften sirkulerer dødelige våpen: Helikoptre, bombefly. Som gir irakiske styrker og deres internasjonale allierte i kampen mot IS et fortrinn, men som også dreper og skader sivile.

På et feltsykehus noen kilometer unna frontlinjen merker helsepersonell at andelen sivile ofre er høyere her enn i Øst-Mosul. Kanskje fordi gatene er smalere her, nabolagene mer tettbefolkede.

Busses ut av byen

Det er dette de forlater, menneskene som går til fots langs veien ut av byen.

De møtes av busser som frakter dem til flyktningleire sør for byen. Irakiske myndigheter sier de har kapasitet til å ta imot 100 000 mennesker til. FN advarer om at ytterligere over 300 000 kan komme til å flykte.

Og ennå er over 600 000 mennesker fanget der inne, med livet som innsats i området som IS kontrollerer og der sammenstøtene snart begynner.

– Jeg vet ikke hvordan vi klarte å komme oss ut, sier en småbarnsfar som ikke ønsker å oppgi navnet sitt.

Han er blant dem som får busstransport til en flyktningleir sammen med sin familie.

Det var luftangrep, bombekastere, en veldig vanskelig situasjon. Med mangel på alt, ikke noe mat, ikke noe vann, sier han.