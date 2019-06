Twitter-meldingen fra Trump amerikansk morgentid var presidentens første reaksjon på nyheten om at en amerikansk drone var skutt ned over Iran.

Vel en time etter svarte den iranske utenriksministeren Mohammad Javad Zarif at USA har krenket iransk luftrom, og at amerikanerne lyver om at den amerikanske dronen ble skutt ned over internasjonalt farvann.

Strid om sted og type

Det var iranske medier som først meldte at den iranske revolusjonsgarden hadde skutt ned en amerikansk drone. Ifølge meldingene var dronen skutt ned i Hormozgan-provinsen sør i Iran. Nyheten kom tidlig torsdag morgen norsk tid.

President Donald Trump har tidligere sagt om Iran: «Hvis Teheran angriper så vil det bli den endelig slutten på Iran». Foto: Brendan Smialowski / AFP

En talsmann for det amerikanske forsvaret ville først ikke kommentere opplysningene. På spørsmål fra nyhetsbyrået AP avviste talsmannen at USA hadde luftfartøyer i området.

Vel en time senere kom imidlertid en bekreftelse fra amerikanske myndigheter, at det medførte riktighet at en amerikansk drone var skutt ned. Men ikke der hvor iranerne hevdet det skjedde.

Anonyme amerikanske kilder sa til nyhetsbyrået Reuters at dronen ble skutt ned over Hormuzstredet, som er internasjonalt luftrom i motsetning til luftrommet over Hormozgan-provinsen.

Torsdag ettermiddag hevdet den amerikanske marinen at det skal være funnet biter fra den nedskutte dronen i Hormuzstredet. Og at dette beviser at dronen befant seg i internasjonalt – og ikke iransk – luftrom.

Det er også uenigheter om hvilke type drone som er skutt ned.

Ifølge den iranske revolusjonsgarden skal dronen være av typen RQ-4 Global Hawk. Amerikanske forsvarsmyndigheter sier det dreier seg om typen U.S. Navy MQ-4C Triton. Begge kan uansett brukes til overvåking.

Den iranske revolusjonsgarden hevdet å ha skutt ned en drone av denne typen, en RQ-4 Global Hawk. Amerikanske kilder sier imidlertid at det er snakk om en annen, lignende dronetype. Foto: HANDOUT / Reuters

Opposisjonen ikke lysten på krig

Det hvite hus opplyser at den nasjonale sikkerhetsrådgiveren John Bolton i helgen skal til Israel for å diskutere regional sikkerhet.

Bolton regnes som en av pådriverne på amerikansk side i den eskalerende konflikten.

Den amerikanske nasjonale sikkerhetsrådgiveren skal møte den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu og Israels sikkerhetsrådgiver Meir Ben-Shabbat. Netanyahu ser på Iran som Israels største fiende og har tidligere truet med angrep på egenhånd.

Bolton skal også ha møte med den russiske sikkerhetsrådgiveren Nikolai Patrushev. Russland er en av Irans nærmeste internasjonalt allierte.

Samtidig sier den demokratiske lederen av Representantenes hus, Nancy Pelosi, at den siste tilspissingen er farlig, men at USA ikke har noen appetitt på en krig med Iran.

Hun og 19 andre politikere får i ettermiddag en oppdatert beskrivelse av trusselsituasjonen.

Oljeprisen stiger etter tvitring

Rett etter president Donald Trumps tvitring steg oljeprisen på det internasjonale markedet.

Referanseprisen på amerikansk råolje steg umiddelbart med 6,3 prosent til 57,13 dollar per fat, mens prisene på Brent, som kan defineres som europeisk lett råolje, steg med 4,7 prosent, til 64,69 per fat.