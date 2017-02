John Kelly lover at alle som skal sendes ut av landet, vil få sakene sine prøvet i rettsvesenet.

– Vi drar ikke ut og gjennomfører masseutsendelser, sa Kelly under et besøk i Guatemala onsdag.

– Når noen tas i varetekt, havner de i det amerikanske rettsvesenet. Det er domstolene som vil avgjøre hva som skjer med dem.

Utvidet mandat

Inntil nå har amerikanske myndigheter i praksis akseptert at et stort antall illegale innvandrere oppholder seg i landet.

Men regjeringen til Donald Trump vil utvise papirløse som har begått ulike typer mindre lovbrudd.

Nesten 11 millioner innvandrere som bor i USA uten oppholdstillatelse risikerer å bli rammet av Trump-administrasjonens nye tiltak mot ulovlig innvandring.

GIR SEG IKKE: Donald Trump har ingen planer om å gi opp håpet om å få gjennom et innreiseforbud til USA. Du trenger javascript for å se video. GIR SEG IKKE: Donald Trump har ingen planer om å gi opp håpet om å få gjennom et innreiseforbud til USA.

Til Mexico uten tilhørighet

Men det er ikke bare det massive antallet som har skapt bekymring.

Den nye presidentordren som ble sendt ut av Trump-administrasjonen tirsdag innebærer nemlig at andre enn mexicanere kan bli dumpet rett over grensa i et område der de ikke har noen tilhørighet og som er sterkt preget av narkovold.

Hittil har USA bare sendt mexicanske statsborgere tilbake til Mexico, mens borgere av andre land er blitt sendt med fly til sine hjemland.

Frykter massive flyktningleirer

Nå er mange bekymret for at titusener av mellomamerikanere kan bli sittende i massive flyktningleirer – i et land de ikke kommer fra – mens de venter på at asylsøknadene deres blir behandlet i USA.

Menneskerettighetsgrupper har kalt tiltakene for en heksejakt og advarer om at massedeportasjoner kan skade familier med dype røtter i USA og være negativt for økonomien.