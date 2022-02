En kunne se feiring i gatene i Donetsk og Luhansk etter at Russland mandag kveld anerkjente de to områdene som selvstendige. Biler kjørte rundt med russiske flagg.

Men den spente situasjonen øst i Ukraina har også fått flere til å forlate områdene. Tusener skal ha reist over grensen til Russland.

På et hotell i Rostov fylke møter NRK to evakuerte som er svært fornøyd med at president Vladimir Putin åpner for å sende militære styrker inn i Øst-Ukraina.

– Vi er glade. Vi så på Putin i går, og ble glade, takk Gud! Jeg håper vi kommer tilbake snart, sier Anna.

Anna er en av mange som har evakuert fra Øst-Ukraina til Russland. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Ifølge russiske myndigheter har 90.000 personer blitt evakuert hittil, men tallet er vanskelig å kontrollere.

– Jeg er også veldig glad. Barna vil hjem, de vil bo hjemme, men vi kan ikke det nå, sier Oksana.

En del av dem som kommer over grensa, håper at de to regionene i Øst-Ukraina skal bli en del av Russland.

– Vi vil det, at vi blir en del av Russland, sier Oksana.

– Hvorfor?

– De vil forsvare oss, de vil hjelpe oss, sier hun.

Oksana er glad for beslutningene som ble tatt i Russland mandag. Hun håper at Luhansk og Donetsk skal bli en del av Russland. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Har pakket en sekk

Også i Ukrainas hovedstad Kyiv møter NRK folk som er forberedt på en mulig evakuering. Andriy Lanetskyj forteller at han har en ferdigpakket sekk stående i tilfelle han må reise.

– I disse dager må en være forberedt på alt.

Han synes det er vanskelig å vite hvordan han skal reagere på president Putins beslutning om å anerkjenne Luhansk og Donetsk.

Ukrainske Andriy Lanetskyj ble selv født på Krim-halvøya, som Russland annekterte i 2014. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Jeg vil ikke si jeg er reddere nå, for de fleste ukrainere er forberedt på ethvert scenario. Men det er klart at denne situasjonen gjør folk mer nervøse. For nå har han flere anledninger til å invadere Ukraina, på grunn av denne beslutningen, sier Lanetskyj.

En annen ung mann, Bogdan, sier til NRK at han tror russiske styrker kommer til å gå lenger enn de opprørskontrollerte områdene i Donetsk og Luhansk.

– Ja, det tror jeg. Han sa at Ukraina alltid hadde vært en del av imperiet, at han ikke vil det fra seg.

Bogdan i Kyiv tror Russland vil gå lenger enn de opprørskontrollerte områdene i Øst-Ukraina. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Forberedt på krig

Flere NRK møter i hovedstaden er urolige. De vet ikke hva de kan forvente fra Russland og Putin.

– Det er ikke uten grunn at vi søker beskyttelse hos Nato, sier Natalia Gusnak.

– Tidligere klarte vi oss uten Nato, men nå er jeg overbevist om at vi må bli medlem av alliansen.

Natalia Gusnak i Kyiv sier hun vil bidra med det hun kan hvis det blir krig. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Gusnak sier hun er forberedt på en krig.

– Jeg er psykologisk klar. Jeg vil bidra med det jeg kan.

– Krige?

– Nei, ikke krige, men lage mat til soldatene, hjelpe saniteten. Hvis krigen kommer i morgen, kommer jeg ikke til å bli sittende hjemme.