– I dag er det D-dag. Vi har aldri vært mer klare enn nå

Redningsaksjonen i Thailand har startet – guttene skal hentes ut av dykkere. De 12 guttene og fotballtreneren deres har blitt informert og er klare.

Familiene deres har også blitt informert.

– I dag er det D-dag. Vi har ikke vært mer klare enn i dag, sier provinsguvernør og sjef for redningsaksjonen, Narongsak Osottanakorn på en pressekonferanse som startet 05.30 norsk tid.

Dykkerne gikk inn i grotten en halvtime før, rundt klokken 05 norsk tid (klokken 10 lokal tid).

– Det er nå mulig for dykkerne å avansere til det tredje kammeret til fots. Det er ikke tørt, men vannet har ikke vært lavere enn nå, sier Narongsak.

Han sier at guttene vil bli hentet ut én og én, og at redningsaksjonen kan strekke ut til minst i morgen, mandag.

– Guttene vil komme ut gradvis, sier Narongsak.

Turen inn og ut tar cirka elleve timer for en erfaren dykker. Redningsaksjonen er avhengig av at været og vannivåene holder seg, sier Narongsak.

Regn og storm kan skape trøbbel

– Hvis noe endrer seg, kommer vi til å stoppe. Men jeg forventer at redningsaksjonen blir ferdig innen de neste dagene, sa Narongsak.

Mannskaper har klart å redusere vannivået med hele 30 centimeter, men ifølge værmeldingen er det storm og regn i vente. Da kan de være nødt til å begynne arbeidet med å pumpe ut vann igjen.

På spørsmål fra pressen om guttene vil være nødt til å dykke på vei ut, ville ikke Norangsak svare. Han sier det vil være mulig å gå mesteparten av veien.

– Selv om det er noen krevende deler av ruten hvor vi er nødt til å krype, kan vi si at det går an å gå ut, sier Norangsak.

– Guttene er klare

Teamet av dykkere består av 13 internasjonale dykkere og fem fra Thai Navy Seals.

Helsepersonell har trent i tre dager og er klare til å motta guttene så snart de kommer ut av grotten.

Narongsak sier at guttene og familiene er klare.

– Guttene er bestemte og motiverte. De er fysisk, emosjonelt og mentalt klare til å komme ut, sier Narongsak.

Fjernet pressen

Pressefolk fikk i natt beskjed om å flytte på seg fra inngangen til grotten fordi redningsmannskapene trenger mer armslag. Mer enn enn 1000 pressefolk har oppholdt seg i området.

Helsepersonell og dykkere ankom, noe som gjorde at det så ut til at redningsaksjonen var nært forestående.

– Alle som ikke er involvert i redningsarbeidet, må komme seg vekk fra området umiddelbart, sa politiet over høyttaleranlegget ved det gjørmete området som ligger like ved gruveinngangen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Etter en vurdering av situasjonen trenger vi området for å hjelpe ofrene, sa politiet.

Været så ikke lovende ut rundt klokken 04 natt til søndag norsk tid, det er meldt kraftig regn og tunge skyer ligger over fjellet hvor grotten her. Men de store nedbørsmengdene har ikke kommet ennå, noe som er viktig for at redningsaksjonen skal gå bra.

Tolv thailandske gutter mellom 11 og 16 år og deres 25 år gamle fotballtrener har vært innesperret grottekomplekset i 15 dager, etter at kraftig regnvær sperret dem inne i grotten.